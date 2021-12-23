Диетологи назвали продукт, который поможет справиться с излишней тягой к сладкому

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Овсяная каша на завтрак поможет справиться с излишней тягой к сладкому, считают американские диетологи. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалисты отметили, что хлопья с молоком и выпечка быстро утоляют голод и являются провокаторами желания съесть большое количество углеводов и сахара.

В связи с этим эти варианты завтрака лучше заменить овсянкой, клетчатка которой поддержит необходимый уровень глюкозы в крови. По словам экспертов, в кашу можно добавить нежирное молоко, ягоды, а также семена льна.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что употребление кофе до завтрака уменьшает всасываемость полезных веществ в организме. Кроме того, натощак этот напиток может привести к изменениям уровня артериального давления.

