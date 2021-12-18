Диетолог рассказала о продуктах со скрытым сахаром

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В некоторых продуктах может содержаться скрытый сахар, который не указан на этикетке. Об этом диетолог Юлия Пигарева рассказала радио Sputnik.
По словам специалиста, к таким продуктам относятся йогурты, творог, газированные напитки, соусы, мюсли и другие продукты для быстрого завтрака. Перед покупкой она рекомендует внимательно изучить этикетку.
"Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом", – пояснила Пигарева.
Ранее турецкий диетолог Зюлал Ялчин заявил, что кефир занимает первое место в списке полезных молочных продуктов. По его словам, он имеет все питательные вещества из состава молока, но при этом легче усваивается. Кроме того, продукт разрешен людям с повышенной чувствительностью к лактозе, так как в его составе мало молочного сахара.
"Доктор 24": продукты против сахарного диабета
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