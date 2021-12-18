Диетолог назвал самый полезный молочный продукт

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Кефир занимает первое место в списке полезных молочных продуктов. Такое мнение выразил турецкий диетолог Зюлал Ялчин.
Как передает Milliyet слова специалиста, кефир имеет все питательные вещества из состава молока, но при этом легче усваивается. Кроме того, продукт разрешен людям с повышенной чувствительностью к лактозе, так как в его составе мало молочного сахара.
Ялчин продолжил, что употребление кефира помогает наладить работу пищеварительной системы. Напиток также содержит в себе минералы и незаменимые аминокислоты.
Помимо прочего, кефир защищает кишечник, а также способствует синтезу питательных веществ. Продукт обладает антиканцерогенным действием и снижает уровень холестерина.
Диетолог добавил, что кефир необходимо пить людям с язвами, высоким кровяным давлением, расстройствами желчевыводящих путей, болезнями нервов. Также рекомендуется употреблять напиток при экземе, бронхите и астме.
Ранее специалист по здоровому питанию Холли Зокколан перечислила вкусные продукты для продления жизни. В частности, она порекомендовала добавлять в рацион жирную рыбу, оливковое масло, авокадо, орехи и семена.
Эксперты рассказали о критериях выбора кефира
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