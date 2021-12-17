Названы вкусные продукты для продления жизни

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Специалист по здоровому питанию Холли Зокколан перечислила вкусные продукты, которые помогут продлить жизнь человеку. Об этом сообщает издание Express.

Эксперт порекомендовала добавлять в рацион продукты, богатые полезными жирами. В частности, стоит есть жирную рыбу, оливковое масло, авокадо, орехи и семена.

Зокколан продолжила, что продукты с повышенным содержанием здоровых жиров помогают понизить уровень холестерина, а также уменьшить вероятность сердечных заболеваний и инсульта. Такие микроэлементы содержатся в арахисовом масле, соевых бобах, соевом молоке и тофу.

Кроме того, стоит обратить внимание на продукты, имеющие в составе клетчатку. Речь идет о бобах, цельнозерновых продуктах, моркови и брокколи.

"Убедитесь, что вы получаете достаточно клетчатки из овощей, и сократите количество обработанных продуктов и продуктов с высоким содержанием сахара в вашем рационе", – посоветовала Зокколан.

По мнению врача, из рациона нужно убрать продукты с повышенным содержанием сахара, такие как сладкие газировки, пирожные и готовые хлопья.

"Исключите рафинированные растительные масла – такие как соевое, рапсовое и подсолнечное", – добавила эксперт.

Она пояснила, что такие масла вредны из-за химического способа очистки. Вместо них стоит отдать предпочтение оливковому маслу первого отжима.

Зокколан подытожила, что организму необходимо давать больше белковой пищи, свежих фруктов, а также обычной воды. При этом в зимний период стоит обратить внимание на витамины D, C и цинк.

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