Диетолог назвала лучшие продукты для завтрака при похудении

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Россиянам рассказали, какие продукты стоит включить в завтрак худеющему человеку. Об этом сообщила диетолог Татьяна Дик в беседе с РИА Новости.
Специалист предложила выбрать подходящие блюда для завтрака методом пробы. Она пояснила, что одним людям больше подходят белковые завтраки, в то время как другим – углеводные.
"Несколько вариантов завтраков, где преобладают белки: яичница или омлет с овощами, сыром, сырники, творог с ягодами и орехами. Или углеводные завтраки: каша с фруктами, блинчики или запеканки", – перечислила Дик.
Диетолог также посоветовала комбинировать ингредиенты для блюд на завтрак.
"Тосты с сыром, тосты с авокадо и яйцом, каша и пара яиц, овсяноблин с начинкой, творожно-фруктовые запеканки", – привела примеры Дик.
Ранее эксперт назвала продукты, необходимые для идеального ужина худеющему человеку. Для составления меню специалист посоветовала исходить из съеденного днем.
"Доктор 24": диета долголетия
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