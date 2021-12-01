Диетолог перечислила идеальные продукты на ужин для похудения

Фото: depositphotos/stockasso

Названы продукты, необходимые для идеального ужина худеющему человеку. Об этом рассказала диетолог Татьяна Дик.

В случае, если днем человек ел пищу, насыщенную углеводами, вечером лучше отдать предпочтение продуктам с повышенным содержанием белка и клетчатки. К ним, в частности, относятся рыба, птица, а также морепродукты с овощным салатом или рагу.

"Также можете съесть творог с ягодами или фруктами, заправив его йогуртом", – порекомендовала Дик в интервью РИА Новости.

Если же днем организм не получил достаточного количества углеводов, ужин стоит дополнить гарниром. Для этого подойдет каша или пара запеченных картофелин.

"Углеводы на ужин тоже можно, а иногда они даже необходимы", – подчеркнула эксперт.

Ранее россиянам назвали фрукт, который идеально подходит для похудения. Как заявила нутрициолог Ирина Степная, ананас обладает набором витаминов группы В, С, А, а также богат железом, магнием и калием.