Эндокринолог объяснила, кому нельзя есть капусту

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Стало известно, кому нельзя употреблять в пищу капусту. Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, продукт стоит исключить из рациона людям с болезнями кишечника, в частности, при энтероколите. Эксперт пояснила, что в капусте содержится клетчатка, которая способна вызвать вздутие живота, а также обострение заболеваний.

"Грубые волокна делают капусту пищей, которая тяжело переваривается. Овощ будет вреден для тех, кто перенес операцию на желудочно-кишечном тракте – когда организм восстанавливается – а также маленьким детей до двух лет", – предупредила диетолог.

Капуста в сыром виде также противопоказана людям с панкреатитом, продолжила Бочарова. При этом такие граждане могут есть продукт в вареном или тушеном виде, но не более 100 граммов в день.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева объяснила, кому нельзя есть яблоки. Они противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В частности, речь идет о гастрите и язве желудка.