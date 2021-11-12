Врач рассказал, из какой рыбы опасно делать суши

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Для приготовления суши можно использовать только ту рыбу, которая прошла глубокую промышленную заморозку, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский изданию "Главред".

"Речная рыба, она всегда очень полезная. Но мы рискуем вместе с этой рыбой съесть личинки глистов. Большинство личинок погибает при глубокой заморозке. Поэтому отдавать предпочтение нужно рыбе, замороженной промышленно", – сказал Комаровский.

Он подчеркнул, что основным критерием выбора пищевых продуктов является их безопасность.

Также врач рассказал, что оптимальный неделный объем потребления рыбы как для ребенка, так и для взрослого – две порции, каждая из которых не превышает 140 граммов. По словам Комаровского, употребление рыбы снижает риск развития онкологии и ожирения.

Ранее ученые обнаружили продукт, блокирующий распространение коронавируса. Они выяснили, что содержащееся в черном перце вещество пиперин может блокировать распространение COVID-19. Кроме того, к продуктам, способным блокировать ковид, также относятся виноград, шоколад и зеленый чай.