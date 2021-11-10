Ученые обнаружили продукт, блокирующий распространение коронавируса

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Содержащееся в черном перце вещество пиперин может блокировать распространение коронавируса. К таким выводам пришли ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomedicines.

Специалисты предполагают, что пиперин способен изменять свойства вирусной липидной оболочки, что является препятствием для SARS-CoV-2, из-за которого он не может сливаться с мембранами человеческих клеток и распространяться дальше.

Для эксперимента отобрали 20 различных алкалоидов, однако наибольшую эффективность показал именно пиперин. Ученые провели тесты на "уханьском" варианте коронавируса и клетках обезьян.

Отмечается, что на основании полученных данных в перспективе могут появиться биологически активные добавки, которые помогут справляться с COVID-19.

"Мы надеемся, что со временем количество эффективных алкалоидов в лечении COVID-19 увеличится. Использование растительных метаболитов может успешно дополнить существующие терапевтические стратегии, что позволит более эффективно бороться с вирусом SARS-CoV-2", – говорится в исследовании.

Ранее ученые выяснили, что к продуктам, способным блокировать коронавирус, также относятся виноград, шоколад и зеленый чай.