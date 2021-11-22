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Москва 24

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Общество

17:33

Диетолог рассказала, кому не стоит употреблять клюкву

общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/LisaA85

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 посоветовала людям, имеющим проблемы с пищеварением, не злоупотреблять клюквой.

"При заболеваниях пищеварительного тракта в стадии обострения не рекомендую есть клюкву. Если это ремиссия, если не требуется какая-то особая диета, то можно", – объясняет эксперт.

Если есть оксалатные камни в почках, то в этом случае мы тоже несколько ограничиваем аскорбиновую кислоту, витамин С. И клюкву как раз-таки. Не то чтобы совсем исключать, но не каждый день ее есть, чтобы не передозировать.
Наталья Круглова
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Дневная норма клюквы, по словам Кругловой, составляет 100–150 граммов в день.

На эту ягоду специалист советует обратить внимание тем, кто ест мало овощей и фруктов, поскольку в клюкве содержится большое количество витамина С. Он особенно важен для профилактики и лечения простудных заболеваний в осеннее-зимний период.

"При циститах ее еще часто советуют. Можно делать компоты, морсы на клюкве. Эта ягода обладает немного мочегонным эффектом, поэтому с заболеваниями мочевыделительной системы на нее особенно стоит обратить внимание", – говорит диетолог.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что можно нанести вред организму при употреблении неспелых плодов фейхоа. Такой фрукт способен повысить кислотность желудка и привести к дисбалансу в организме, указала специалист. Во избежание неприятностей диетолог посоветовала избегать переедания фейхоа.

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