Диетолог рассказала, кому не стоит употреблять клюкву

Фото: depositphotos/LisaA85
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 посоветовала людям, имеющим проблемы с пищеварением, не злоупотреблять клюквой.
"При заболеваниях пищеварительного тракта в стадии обострения не рекомендую есть клюкву. Если это ремиссия, если не требуется какая-то особая диета, то можно", – объясняет эксперт.
Дневная норма клюквы, по словам Кругловой, составляет 100–150 граммов в день.
На эту ягоду специалист советует обратить внимание тем, кто ест мало овощей и фруктов, поскольку в клюкве содержится большое количество витамина С. Он особенно важен для профилактики и лечения простудных заболеваний в осеннее-зимний период.
"При циститах ее еще часто советуют. Можно делать компоты, морсы на клюкве. Эта ягода обладает немного мочегонным эффектом, поэтому с заболеваниями мочевыделительной системы на нее особенно стоит обратить внимание", – говорит диетолог.
Ранее врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что можно нанести вред организму при употреблении неспелых плодов фейхоа. Такой фрукт способен повысить кислотность желудка и привести к дисбалансу в организме, указала специалист. Во избежание неприятностей диетолог посоветовала избегать переедания фейхоа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: