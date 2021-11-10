Врач рассказала об опасности употребления фейхоа

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Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала Москве 24, что употребление неспелых плодов фейхоа может нанести вред организму человека.
"В неспелых фейхоа очень много кислот и органических волокон. Если у человека хронический гастрит или другие заболевания пищеварительной системы, из-за чего он не переносит повышенную кислотность, мы можем оказаться на опасной грани. Тогда полезный продукт принесет вред", – сказала диетолог.
По словам врача, неспелый фейхоа может повысить кислотность желудка человека и привести к дисбалансу в организме. Анна Белоусова посоветовала употреблять этот продукт в умеренном количестве, избегая переедания.
"Есть фейхоа можно, но без фанатизма. Ложка варенья на белом хлебе с чаем – это допустимо и хорошо. Это мы говорим про неспелый, кисленький фрукт", – добавила диетолог.
Она подчеркнула, что спелый фейхоа более мягкий и сладкий, поэтому хорошо подходит для приготовления в протертом виде с сахаром. Также специалист порекомендовала не резать плоды металлическим ножом.
"Чем меньше контакт по времени с металлом у фруктов, тем больше в них сохраняется витамина С. Поэтому и используем керамические ножи", – заключила Белоусова.
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