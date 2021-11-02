Диетолог рассказала об опасности употребления хурмы

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Хурма, содержащая дубильные вещества, может привести к образованию в желудке клубка из растительных волокон (фитобезоар), заявила "Газете.ру" врач-эндокринолог, диетолог Полина Королева.

Кроме того, продукт может спровоцировать тяжесть и дискомфорт в желудке, если употреблять его в качестве десерта после обеда или ужина.

Королева также предостерегла детей и пожилых людей, страдающих сахарным диабетом, от излишнего поедания хурмы.

"В зависимости от сорта и консистенции хурмы она может по-разному влиять на уровень сахара в крови: чем хурма слаще и мягче, тем интенсивнее она будет усваиваться и повышать уровень сахара в крови", – отметила эксперт.

Ранее диетолог Артем Леонов объяснил, кому нельзя есть картофель. Он сообщил, что некоторые люди страдают индивидуальной непереносимостью продукта.

