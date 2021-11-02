Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:27

Диетолог рассказала об опасности употребления хурмы

общество еда

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Хурма, содержащая дубильные вещества, может привести к образованию в желудке клубка из растительных волокон (фитобезоар), заявила "Газете.ру" врач-эндокринолог, диетолог Полина Королева.

Кроме того, продукт может спровоцировать тяжесть и дискомфорт в желудке, если употреблять его в качестве десерта после обеда или ужина.

Королева также предостерегла детей и пожилых людей, страдающих сахарным диабетом, от излишнего поедания хурмы.

"В зависимости от сорта и консистенции хурмы она может по-разному влиять на уровень сахара в крови: чем хурма слаще и мягче, тем интенсивнее она будет усваиваться и повышать уровень сахара в крови", – отметила эксперт.

Ранее диетолог Артем Леонов объяснил, кому нельзя есть картофель. Он сообщил, что некоторые люди страдают индивидуальной непереносимостью продукта.

"Городской стандарт": хурма

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать