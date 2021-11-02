Нутрициолог рассказала об универсальной пользе свеклы

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Перечислены полезные свойства, которыми обладает свекла. Их назвала нутрициолог Анна Дробышева в беседе с РИА Новости.
По ее словам, в свекле содержится пигмент бетацианин, который является мощным антиоксидантом и замедляет рост злокачественных новообразований.
"Свекла способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма", – заявила Дробышева.
Специалист также порекомендовала употреблять свеклу женщинам во время менструаций, так как продукт помогает восстановить кровопотерю. Эксперт отметила, что полезные свойства овоща сохраняются после термообработки.
В то же время, вареная свекла затрудняет полное усвоение кальция.
"Людям с предрасположенностью к остеопорозам следует отказаться от ее употребления", – продолжила Дробышева.
Специалист порекомендовала пить сок из свеклы через два часа после отжима. При этом 50 миллилитров напитка следует разбавлять с водой в соотношении 1:4.
"Противопоказаниями к употреблению свеклы являются заболевания ЖКТ в острых стадиях, гипотония и сахарный диабет", – добавила эксперт.
Ранее диетолог Артем Леонов объяснял, кому нельзя есть картофель. Он сообщал, что некоторые люди страдают индивидуальной непереносимостью продукта.
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