Нутрициолог рассказала об универсальной пользе свеклы

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Перечислены полезные свойства, которыми обладает свекла. Их назвала нутрициолог Анна Дробышева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в свекле содержится пигмент бетацианин, который является мощным антиоксидантом и замедляет рост злокачественных новообразований.

"Свекла способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма", – заявила Дробышева.

Специалист также порекомендовала употреблять свеклу женщинам во время менструаций, так как продукт помогает восстановить кровопотерю. Эксперт отметила, что полезные свойства овоща сохраняются после термообработки.

В то же время, вареная свекла затрудняет полное усвоение кальция.

"Людям с предрасположенностью к остеопорозам следует отказаться от ее употребления", – продолжила Дробышева.

Специалист порекомендовала пить сок из свеклы через два часа после отжима. При этом 50 миллилитров напитка следует разбавлять с водой в соотношении 1:4.

"Противопоказаниями к употреблению свеклы являются заболевания ЖКТ в острых стадиях, гипотония и сахарный диабет", – добавила эксперт.

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