Диетолог рассказала о влиянии продуктов на артериальное давление

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с Москвой 24, что употребление жареного и соленого не только повышает артериальное давление, но и вредит здоровью.

Быстрее всего, по словам специалиста, на организм действует соль.

"Это могут быть как явные соли, какие-то маринованные огурчики, помидорчики, соленая рыба, но также и скрытая соль. Те же колбасы, сосиски, обработанное мясо, бекон. Там мы не так сильно чувствуем соль, но ее очень много", – объясняет специалист.

Повышается давление и из-за употребления жареного, говорит Соломатина. Но это, по словам эксперта, происходит постепенно, так как со временем нарушается нормальный ток крови.





Елена Соломатина врач-диетолог Трансжиры разрушают и эндотелии сосуда, и сами фракции крови. Туда устремляется холестерин. Образуется атеросклеротическая бляшка, которая замедляет ток крови. Сердцу нужно интенсивно работать, и организм повышает давление, чтобы обеспечить ток крови, так как ее не хватает жизненно важным органам.

Специалист предупреждает, что продукты с консервантами, красителями и усилителями вкуса тоже влияют на давление. При их употреблении образование свободных радикалов идет более интенсивно и они начинают разрушать сосуды, говорит Соломатина.

Кроме того, по словам диетолога, повышают давление и продукты, в которых содержится сахар.

"Это те же колбасы. Соусы, любые обработанные, обезжиренные продукты. Чтобы скрыть не очень хороший вкус, туда действительно добавляют много сахара. В итоге питание такими сладкими высокогликемичными продуктами может привести к инсулинорезистентности и диабету, а это опять же повреждает сосуды. Появляется атеросклеротическая бляшка, она мешает току крови, и повышается давление", – говорит Соломатина.

Чтобы сохранить здоровье, специалист советует минимизировать употребление этих продуктов или вовсе отказаться от них.





Елена Соломатина врач-диетолог Надо просто помнить, что, если организм все чаще подвергать каким-то агрессивным внешним и внутренним воздействиям, в итоге он быстрее сломается. То есть его век будет короче.

Ранее диетолог Артем Леонов рассказал, что картофель не стоит есть людям, страдающим сахарным диабетом, а также тем, у кого есть нарушение углеводного обмена и метаболический синдром. По словам эксперта, у этого овоща высокий гликемический индекс.

