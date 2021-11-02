Диетолог рассказала о влиянии продуктов на артериальное давление

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с Москвой 24, что употребление жареного и соленого не только повышает артериальное давление, но и вредит здоровью.
Быстрее всего, по словам специалиста, на организм действует соль.
"Это могут быть как явные соли, какие-то маринованные огурчики, помидорчики, соленая рыба, но также и скрытая соль. Те же колбасы, сосиски, обработанное мясо, бекон. Там мы не так сильно чувствуем соль, но ее очень много", – объясняет специалист.
Повышается давление и из-за употребления жареного, говорит Соломатина. Но это, по словам эксперта, происходит постепенно, так как со временем нарушается нормальный ток крови.
Специалист предупреждает, что продукты с консервантами, красителями и усилителями вкуса тоже влияют на давление. При их употреблении образование свободных радикалов идет более интенсивно и они начинают разрушать сосуды, говорит Соломатина.
Кроме того, по словам диетолога, повышают давление и продукты, в которых содержится сахар.
"Это те же колбасы. Соусы, любые обработанные, обезжиренные продукты. Чтобы скрыть не очень хороший вкус, туда действительно добавляют много сахара. В итоге питание такими сладкими высокогликемичными продуктами может привести к инсулинорезистентности и диабету, а это опять же повреждает сосуды. Появляется атеросклеротическая бляшка, она мешает току крови, и повышается давление", – говорит Соломатина.
Чтобы сохранить здоровье, специалист советует минимизировать употребление этих продуктов или вовсе отказаться от них.
Ранее диетолог Артем Леонов рассказал, что картофель не стоит есть людям, страдающим сахарным диабетом, а также тем, у кого есть нарушение углеводного обмена и метаболический синдром. По словам эксперта, у этого овоща высокий гликемический индекс.
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