Диетолог объяснила, какие болезни предотвращает вегетарианство

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала Москве 24, что переход на вегетарианство может предотвратить сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

В понедельник, 1 ноября, отмечается Международный веганский день. Он празднуется с 1994 года. К вегетарианцам относят тех, кто питается растительной и молочной пищей и отказывается от мясной (но некоторые варианты вегетарианства могут исключать молочные продукты и яйца. – Прим. ред.). Веганы же являются строгими вегетарианцами, в рационе которых не только нет мяса, рыбы, но и любых других продуктов животного происхождения.

"Есть исследования, что люди, придерживающиеся вегетарианского рациона, реже страдают сахарным диабетом второго типа, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, реже имеют нарушения холестеринового обмена", – сказала Круглова.





Наталья Круглова врач-диетолог В рекомендациях зарубежных диетологических ассоциаций говорится, что вегетарианский – один из правильных видов питания. С его помощью можно получать все необходимые нутриенты, даже в период интенсивного роста у детей и подростков, для беременных женщин это также не противопоказано.

Однако вегетарианский рацион может спровоцировать дефицит нужных для жизнедеятельности элементов, если меню не будет сбалансированным. "Это особенно важно для детей и подростков, потому что в этот период происходит интенсивный рост, повышена потребность в железе и кальции. Плохо, если создается дефицит этих нутриентов", – добавила эксперт.

Переходить на вегетарианство, по мнению врача, следует осторожно. Лучше всего обратиться за помощью к специалисту. "Вести дневник питания, показать его своему врачу. Он, возможно, назначит некоторые анализы, чтобы проверить, насколько организм обеспечен витаминами и минералами", – объяснила эксперт.

Безопаснее всего, по мнению Кругловой, переходить на новый режим питания после 18 лет, когда организм уже относительно сформирован. Вместе с тем врач назвала болезни, при которых вегетарианство противопоказано.





Наталья Круглова врач-диетолог Не стоит переходить на вегетарианство при расстройстве пищевого поведения – анорексии, булимии, дефиците массы тела, с заболеваниями пищеварительного тракта, потому что этот тип питания подразумевает большое количество растительных продуктов, которые богаты пищевыми волокнами, это может не подходить в период обострения хронических заболеваний.

Ранее врачи-терапевты рассказали, что вегетарианцы рискуют не получить хороший иммунный ответ на прививку от коронавируса, поскольку они исключают из рациона продукты животного происхождения.

Как отметил врач Тимур Асанов, продукты животного происхождения являются важными источниками витаминов, синтезировать которые организм самостоятельно не может. По его словам, чтобы помочь ему в формировании иммунитета, необходимо полноценно питаться, установить сбалансированный сон и отдых, а также исключить стрессы.

С таким мнением согласна и терапевт Мария Владимирова. Она добавила, что чем дольше человек придерживается вегетарианства, тем слабее у него иммунитет.

