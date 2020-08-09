Врач рассказала о продолжительности жизни вегетарианцев и мясоедов

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Врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как вегетарианство и мясоедение влияют на человеческий организм в контексте продолжительности жизни. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист обратила внимание на то, что изношенность организма можно оценить по толщине сосудистой стенки в сонной артерии. Ее большая толщина указывает на более быстрое старение.

"У вегетарианцев и веганов толщина стенки будет ниже, чем у мясоедов. За счет того, что они не употребляют большое количество холестерина", – рассказала эксперт.

При этом Кононенко объяснила, что компенсировать данную тенденцию можно. Достаточно ввести в рацион необходимое количество витаминов B12, D3, K2. Они не дадут стенке артерии утолщаться.

Диетолог подчеркнула, что проблемы сопутствуют и вегетарианскому образу жизни. Так, в организме тех, кто потребляет растительную пищу, менее активны митохондрии. По словам Кононенко, не все необходимые человеку аминокислоты можно получить без мяса.

Проблемы организма при отсутствии аминокислот снижают продолжительность жизни. По словам специалиста, из-за этого процесса вегетарианцы живут меньше, чем мясоеды, но последним необходимо придерживаться правильного питания.

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