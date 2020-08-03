53-летний блогер рассказал, почему он выглядит на 30 лет моложе

Фото: instagram.com/edsonsecrets

Блогер Эдсон Брандао приобрел популярность благодаря тому, что в свои 53 года выглядит не старше 25 лет. Мужчина утверждает, что никогда не делал пластических операций, но у него есть другие методы для сохранения молодости, сообщает "Экспресс газета".

Брандао рассказал, что поддерживать свежий вид ему помогают несколько главных условий: правильное питание, силовые тренировки, отказ от курения и наркотиков, уход за кожей и позитивное мышление.

"Ты настолько же молод, насколько себя ощущаешь. Если ты чувствуешь жар души, твое ощущение юности никто никогда не сможет отобрать", – утверждает Эдсон.

Ранее похудевший на 91 килограмм австралиец рассказал, что помогло ему сбросить вес.