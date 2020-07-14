Сбросивший около ста килограммов мужчина рассказал о своем похудении

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Похудевший на 91 килограмм австралиец рассказал, что помогло ему сбросить вес, сообщает портал Yahoo Lifestyle.
32-летний Мэттью, работавший начальником производства на бетонном заводе, весил 181 килограмм. Он объяснил, что очень любил сладкое, выпивал по три литра кофе со льдом в день и много курил.
Однако, увидев себя на снимках со свадьбы друзей, мужчина решил поменять образ жизни. Он отказался от кофе и перешел на более здоровое питание. В сочетании с фитнесом это позволило австралийцу за два года похудеть до 90 килограммов.
Он стал ездить на велосипеде, ходить в спортзал и заниматься плаванием. По словам Мэттью, вклад в изменение его облика сделала и поддержка близких.
Преобразилась, сбросив вес, певица Адель: она похудела на 45 килограммов. СМИ рассказали, что исполнительница придерживается правильного питания.
По их сведениям, она отказалась от готовки и заказывает полезную еду. Дневной рацион певицы теперь составляет не более 1700 калорий, отдается предпочтение пище с низким содержанием углеводов. Авторы статьи уточнили, что Адель питается три раза в день: утром она ест блины из цельнозерновой муки или яйца, а днем и вечером – салат с индейкой, лососем или курицей. При этом артистка пьет много воды и ест фрукты, добавили в СМИ.
"Историс": как худеют российские знаменитости
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