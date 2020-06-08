СМИ узнали секрет похудения Адель

Фото: instagram.com/adele

Сбросившая 45 килограммов исполнительница Адель придерживается правильного питания. Об этом сообщает The Sun.

По словам авторов публикации, они выяснили, что певица отказалась от готовки и заказывает полезную еду. Дневной рацион Адель теперь составляет не более 1700 калорий, а также отдается предпочтение пище с низким содержанием углеводов.

Как отмечают авторы статьи, Адель питается три раза в день: утром она ест блины из цельнозерновой муки или яйца, а днем и вечером – салат с индейкой, лосось или курицу.

При этом певица пьет много воды и ест фрукты, подчеркивают в СМИ.

Известно, что артистка после расставания с мужем Саймоном Конекки решилась на перемены в жизни. В итоге Адель похудела на 45 килограммов. Поклонники 32-летней певицы были удивлены столь резким изменениям.

Ранее Адель заявила, что ее беспокоит пристальное внимание со стороны общественности и она начала стесняться.