Певица Адель начала стесняться своего внешнего вида после похудения

Фото: instagram.com/adele

Британская певица Адель, в чьей внешности ранее произошли кардинальные изменения, довольна своим новым образом. Однако исполнительницу беспокоит пристальное внимание со стороны общественности, и она начала стесняться, сообщает "Экспресс газета".

Артистка после расставания с мужем Саймоном Конекки решилась на перемены в жизни. В результате Адель похудела на 45 килограммов. Поклонники 32-летней певицы были удивлены столь резким изменениям в ее телосложении.

При этом сама Адель уверена, что выглядит гораздо лучше, чем раньше. "Она считает, что сейчас выглядит лучше, чем когда-либо, но все еще невероятно стесняется своей новой внешности", – поделился инсайдер с британскими журналистами.

Отмечается, что фанатам певицы понравилась ее трансформация и новый образ.

В ноябре стало известно, что американский Кристиан Бэйл снова экстремально похудел ради новой роли.