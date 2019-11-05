Кристиан Бэйл снова экстремально похудел ради новой роли

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Известный актер Кристиан Бэйл рассказал, что ему снова пришлось сильно похудеть ради новой роли в фильме "Ford против Ferrari". Ранее Бэйл заявлял, что больше не будет прибегать к жестким диетам из-за работы.

"Мне нужно было влезть в автомобиль. Эти [гоночные] машины не созданы для комфорта, они такие тесные. Я, черт возьми, не мог забраться туда", – цитирует актера издание Variety.

Кристиан Бэйл – известный мастер перевоплощений, актер не раз набирал вес и экстремально худел ради ролей. Последней масштабной работой Бэйла стала роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в картине "Власть". Для фильма актеру пришлось набрать 18 килограммов.

Съемки "Власти" завершились в конце 2017 года, а уже летом 2018-го Бэйл приступил к работе над новым фильмом Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari". Таким образом, всего за несколько месяцев актер сильно сбросил вес.

В спортивной драме Бэйл играет британского гонщика Кена Майлза. По словам актера, его герой действительно любил свою работу и наслаждался жизнью.

"Он любил то, что делал. Вот почему он был таким страстным и презирал чиновников, которые приходили и портили все веселье. Он просто считал, что им не место в гонках", – отметил Бэйл.

Кристиан Бэйл уже заявлял, что он больше не будет садиться на жесткие диеты и экстремально худеть ради новых ролей в кино. Актер признался, что это вредит его здоровью и что смерть "смотрит ему в лицо".

Ранее был составлен рейтинг актеров, которые, по мнению зрителей, лучше всех исполнили роль Бэтмена. Более 40% опрошенных отдали свои голоса именно Кристиану Бэйлу, который сыграл в "Темном рыцаре". В тройку лидеров также вошли Майкл Китон и Джордж Клуни.