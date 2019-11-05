Кристиан Бэйл снова экстремально похудел ради новой роли

Фото: ТАСС/ZUMA Studio/Armando Gallo
Известный актер Кристиан Бэйл рассказал, что ему снова пришлось сильно похудеть ради новой роли в фильме "Ford против Ferrari". Ранее Бэйл заявлял, что больше не будет прибегать к жестким диетам из-за работы.
"Мне нужно было влезть в автомобиль. Эти [гоночные] машины не созданы для комфорта, они такие тесные. Я, черт возьми, не мог забраться туда", – цитирует актера издание Variety.
Кристиан Бэйл – известный мастер перевоплощений, актер не раз набирал вес и экстремально худел ради ролей. Последней масштабной работой Бэйла стала роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в картине "Власть". Для фильма актеру пришлось набрать 18 килограммов.
Съемки "Власти" завершились в конце 2017 года, а уже летом 2018-го Бэйл приступил к работе над новым фильмом Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari". Таким образом, всего за несколько месяцев актер сильно сбросил вес.
В спортивной драме Бэйл играет британского гонщика Кена Майлза. По словам актера, его герой действительно любил свою работу и наслаждался жизнью.
"Он любил то, что делал. Вот почему он был таким страстным и презирал чиновников, которые приходили и портили все веселье. Он просто считал, что им не место в гонках", – отметил Бэйл.
Кристиан Бэйл уже заявлял, что он больше не будет садиться на жесткие диеты и экстремально худеть ради новых ролей в кино. Актер признался, что это вредит его здоровью и что смерть "смотрит ему в лицо".
Ранее был составлен рейтинг актеров, которые, по мнению зрителей, лучше всех исполнили роль Бэтмена. Более 40% опрошенных отдали свои голоса именно Кристиану Бэйлу, который сыграл в "Темном рыцаре". В тройку лидеров также вошли Майкл Китон и Джордж Клуни.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: