Названы лауреаты кинопремии "Золотой глобус"

Церемония вручения учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда (HFPA) кинопремии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе.
В категории "лучшая драма" награду получил фильм "Богемская рапсодия" Брайана Сингера, который посвящен рок-группе Queen. Исполнитель роли фронтмена коллектива Фредди Меркьюри Рами Малек удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический актер.
Американская исполнительница Гленн Клоуз получила награду в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль в картине "Жена". Работа Питера Фаррелли "Зеленая книга" признана лучшей комедией года. Звание лучшего режиссера досталось мексиканцу Альфонсо Куарону ("Рома").
Кристиан Бэйл победил в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле" за роль в картине "Власть", а Оливия Колман выиграла в этой же категории – за роль королевы Елизаветы Второй в фильме "Фаворитка".
За главную роль в комедийном телесериале "Метод Комински" "Золотой глобус" получил Майкл Дуглас, а сериал об агентах КГБ в США "Американцы" завоевал премию в категории "Лучший драматический сериал".
Кроме того, певица Леди Гага выиграла "Золотой глобус" за песню Shallow к фильму "Звезда родилась", в котором она сыграла главную роль. Композитор Джастин Гурвиц получил первый приз за музыку к фильму "Первый на Луне".
В номинации "Лучший актер второго плана" за роль в картине "Зеленая книга" награду получил Махершал Али, а Реджина Кинг в аналогичной категории – за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить".
Мультфильм "Человек-паук: Через вселенные" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".
Национальное общество кинокритиков США ранее огласило список лучших фильмов 2018 года. Главной картиной года назван фильм "Наездник" китаянки Хлои Чжао. Второе место заняла "Рома" Куарона, третье – южнокорейская лента "Пылающий" Ли Чхан-дона.
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