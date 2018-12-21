Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2018 года

Первое место в антирейтинге досталось криминальной драме "Кодекс Готти" с Джоном Траволтой в главной роли. Известный актер сыграл в картине роль американского мафиози. Режиссером фильма стал Кевин Коннолли.
Второе место в списке худших фильмов уходящего года занял боевик "Робин Гуд: Начало" режиссера Отто Батхерста. По сюжету главный герой в исполнении Тэрона Эджертона присоединяется к команде разбойников и становится Робин Гудом. Третье место кинокритики отдали финальной части об Анастейше Стил и Кристиане Грее "Пятьдесят оттенков свободы" режиссера Джеймса Фоули.
В список худших также вошли картины "Сама жизнь", "Веном", "Щелкунчик и четыре королевства", "Излом времени", "Операция "Шаровая молния", "Лос-Анджелес в огне" и "Суспирия".
Ранее американский институт киноискусства (AFI) представил десять лучших фильмов 2018 года. В список вошли картины "Фаворитка", "Черная пантера", "Звезда родилась", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Тихое место", "Мэри Поппинс возвращается", "Восьмой класс", "Зеленая книга" и "Дневник пастыря".
Отдельной наградой AFI отметил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. AFI был создан в 1967 году. Основная цель его работы заключается в сохранении кинематографического наследия США.
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