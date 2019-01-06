Кинокритики в США назвали лучший фильм года

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Фото: depositphotos/fergregory

Национальное общество кинокритиков США огласило список лучших фильмов 2018 года.

Главной картиной года назван фильм "Наездник" китаянки Хлои Чжао. Второе место заняла картина мексиканца Альфонсо Куарона "Рома", который был признан лучшим режиссером.

Также "Рому" выбрали лучшей среди иностранных фильмов. На третьем месте расположилась южнокорейская лента "Пылающий" Ли Чхан-дона, передает журнал The Hollywood Reporter.

Лучшим актером объявлен Итан Хоук, сыгравшего главную роль в фильме Пола Шредера "Дневник пастыря", а актрисой — британку Оливию Колман за работу в ленте Йоргоса Лантимоса "Фаворитка".

Приз за лучший сценарий вручили группе авторов, написавших текст к картине "Смерть Сталина".

Ранее лучшие фильмы 2018 года выбрали пользователи портала "Кинопоиск". Среди зарубежных лент лидирует фильм Мартина МакДона "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".