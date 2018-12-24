Пользователи "Кинопоиска" выбрали лучшие фильмы 2018 года

Фото: кадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", реж. Мартин МакДона

Пользователи портала "Кинопоиск" выбрали лучшие фильмы 2018 года. Среди зарубежных лент лидирует фильм Мартина МакДона "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Его рейтинг – 8,1.

Самым лучшим российским фильмом назвали спортивную драму Антона Мегердичева "Движение вверх". Ее рейтинг – 7,7. "Движение вверх" возглавило список лидеров российского проката, собрав более 2,9 миллиарда рублей.

Самыми популярными зарубежными актерами по итогам года стали Том Харди и Марго Робби, российскими – Любовь Аксенова и Александр Петров. Кстати, последний возглавлял этот рейтинг и в прошлом году.

Лучшим среди российских сериалов-дебютантов назван сериал Семена Слепакова "Домашний арест" с рейтингом 8. Главным новым сериалом стал "Видоизмененный углерод" от Netflix с рейтингом 7,5.

Помимо этого, в список лучших сериалов попали "Звоните ДиКаприо!", "Маньяк" и "Острые предметы".

Ранее кинокритики назвали 10 худших фильмов 2018 года. Первое место в антирейтинге досталось криминальной драме "Кодекс Готти" с Джоном Траволтой в главной роли. Второе место в списке худших фильмов уходящего года занял боевик "Робин Гуд: Начало" режиссера Отто Батхерста. Третье место кинокритики отдали финальной части об Анастейше Стил и Кристиане Грее "Пятьдесят оттенков свободы" режиссера Джеймса Фоули.

Зато американский институт киноискусства (AFI) представил десять лучших фильмов 2018 года. В список вошли картины "Фаворитка", "Черная пантера", "Звезда родилась", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Тихое место", "Мэри Поппинс возвращается", "Восьмой класс", "Зеленая книга" и "Дневник пастыря".