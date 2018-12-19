Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:06

Названы лучшие сериалы года по версии "Кинопоиска"

культура кино

02:06

Поделиться в социальных сетях:

Фото: "Кинопоиск"

Портал "Кинопоиск" составил рейтинг лучших сериалов года.

Список возглавила российская картина "Домашний арест", которую снял режиссер "Бумера" Петр Буслов. По сюжету мэра-взяточника заключают под домашний арест по месту прописки – в коммунальной квартире.

Второе место портал отвел итальянской драме Baby о жизни двух школьниц. На третьей строчке расположился сериал "Барри" – американская черная комедия о жизни киллера.

Четвертое место присудили американскому фантастическому боевику "Видоизмененный углерод". Пятерку замкнул российский сериал "Звоните ДиКаприо!" Жоры Крыжовникова о ВИЧ-инфицированном актере.

Также в список попали "Леденящие душу приключения Сабрины", "Конец ***го мира", "Маньяк", "Маленькая барабанщица", "Патрик Мелроуз", "Острые предметы", "Призраки дома на холме", "Разочарование", "Убивая Еву" и "Террор".

Россияне в среднем тратят около 13 часов в месяц на просмотр кино и сериалов. Такие данные приводят эксперты компании Must – разработчика приложения для индивидуальных рекомендаций на базе машинного обучения.

Читайте также

культура кино

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика