Названы лучшие сериалы года по версии "Кинопоиска"

Портал "Кинопоиск" составил рейтинг лучших сериалов года.

Список возглавила российская картина "Домашний арест", которую снял режиссер "Бумера" Петр Буслов. По сюжету мэра-взяточника заключают под домашний арест по месту прописки – в коммунальной квартире.

Второе место портал отвел итальянской драме Baby о жизни двух школьниц. На третьей строчке расположился сериал "Барри" – американская черная комедия о жизни киллера.

Четвертое место присудили американскому фантастическому боевику "Видоизмененный углерод". Пятерку замкнул российский сериал "Звоните ДиКаприо!" Жоры Крыжовникова о ВИЧ-инфицированном актере.

Также в список попали "Леденящие душу приключения Сабрины", "Конец ***го мира", "Маньяк", "Маленькая барабанщица", "Патрик Мелроуз", "Острые предметы", "Призраки дома на холме", "Разочарование", "Убивая Еву" и "Террор".

Россияне в среднем тратят около 13 часов в месяц на просмотр кино и сериалов. Такие данные приводят эксперты компании Must – разработчика приложения для индивидуальных рекомендаций на базе машинного обучения.