Назван лучший фильм ужасов года

Фото: кадр из фильма "Реинкарнация", режиссер Ари Астер
Лучшим фильмом ужаса 2018 года по версии портала Screen Rant стала лента "Реинкарнация" американского режиссера Ари Астера.
По сюжету после смерти матери главной героини в ее доме начинают происходить сверхъестественные вещи. Авторы рейтинга считают, что эту кинокартину "точно не захочется пересматривать".
На второй строчке оказался фильм "Тихое место" Джона Красински. В нем повествуется о семье, живущей в населенном монстрами месте. Герои могут выжить при одном условии – если будут общаться без звуков.
На третьем месте – "Суспирия" итальянского режиссера Лука Гуаданьино. Главные роли в ремейке фильма 1977 года исполнили Дакота Джонсон, Тильда Суинтон и Дорис Хик. В пятерку попали британский хоррор "Истории призраков" Джереми Дайсона и "Выжившая", снятая Корали Фаржеа.
Ранее Американский институт киноискусства назвал десять лучших фильмов года. В список вошли "Фаворитка", за которую режиссер Йоргос Лантимос получил "Серебряного льва" Венецианского фестиваля, и "Черный клановец" Спайка Ли. Туда же включили "Черную пантеру" Райна Куглера, "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса, "Тихое место" Джона Красински.
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