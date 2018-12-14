Эксперты выяснили, сколько времени россияне тратят на просмотр сериалов

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Россияне в среднем тратят около 13 часов в месяц на просмотр кино и сериалов. Такие данные приводят эксперты компании Must – разработчика приложения для индивидуальных рекомендаций на базе машинного обучения, сообщает РИА Новости.

Возглавляют рейтинг французы – на кинематограф у них уходит примерно 14,5 часа. В США этот показатель чуть ниже – 11 часов. Речь идет о просмотрах как дома, так и в кинотеатрах.

В 2018 году самым популярным по просмотрам фильмом в России стал фантастический экшен вселенной Marvel "Мстители: Война бесконечности". Среди сериалов лидирует картина "Во все тяжкие".

В январе самым популярным фильмом в России оказалась спортивная драма "Движение вверх". Но уже в феврале фильм опустился на седьмую позицию в рейтинге.

Мультфильм "Тайна Коко", вышедший еще в 2017 году, посмотрели более 4,5% всех пользователей в мире в течение этого года. Это сделало его самым популярным в 2018 году.

На начало года в мировом рейтинге лидируют "Бегущий по лезвию 2049" и драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Ранее Американский институт киноискусства (AFI) представил десять лучших фильмов 2018 года. В список вошли "Фаворитка", за которую режиссер Йоргос Лантимос получил "Серебряного льва" Венецианского фестиваля и "Черный клановец" Спайка Ли.