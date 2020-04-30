Лолита Милявская развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Адвокат Сергей Жорин, представлявший интересы Лолиты Милявской в ее бракоразводном процессе, сообщил, что суд расторг ее пятый брак. В своем Instagram он поздравил певицу с разводом.
"Красивая, успешная, молодая Лолита снова свободна. Ну, почти. Когда я звонил ей и сообщил, что суд расторг брак, я услышал в трубке, что, кажется, кто-то открыл шампанское. Давайте все вместе поздравим Лолиту", – написал адвокат.
В октябре 2019 года супруг Лолиты Дмитрий Иванов подал иск о расторжении брака после девяти лет совместной жизни.
Это уже пятый брак певицы. Прошлым летом она сообщила о принятом решении расстаться. Причины не уточнялись. Жорин отметил, что будет заявлять ходатайство о признании брака фиктивным, потому что вскрылись определенные обстоятельства.
Лолита вышла замуж за теннисиста в 2010 году. Певица ранее не раз признавалась, что именно в этом браке приобрела настоящее женское счастье.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года. Сценическую деятельность она начала еще в 1974 году, когда выступала на одной сцене вместе с певицей Ириной Понаровской. В 1980-х годах певица участвовала в квартете "Шляпа", затем совместно с Александром Цекало создала поп-группу кабаре-дуэт "Академия".
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