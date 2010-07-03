Суд рассмотрит заявление Лолиты Милявской о признании ее брака фиктивным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Басманный районный суд Москвы рассмотрит заявление Лолиты Милявской о признании фиктивным брака с теннисистом Дмитрием Ивановым, длившегося девять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката певицы Сергея Жорина.

Это уже пятый брак певицы. Летом она сообщила о принятом решении расстаться. Причины не уточнялись. Жорин отметил, что будет заявлять ходатайство о признании брака фиктивным, потому что вскрылись определенные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что Иванов подал в суд иск о разводе с певицей. Исковое заявление было зарегистрировано 2 октября.

Лолита вышла замуж за теннисиста в 2010 году, он стал ее пятым супругом. Певица ранее не раз признавалась, что именно в этом браке приобрела настоящее женское счастье.

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года. Сценическую деятельность она начала еще в 1974 году, когда выступала на одной сцене вместе с певицей Ириной Понаровской. В 1980-х годах певица участвовала в квартете "Шляпа", затем совместно с Александром Цекало создала поп-группу кабаре-дуэт "Академия".