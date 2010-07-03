Лолита сообщила о расставании с мужем

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в своем Instagtam.

Артистка отметила, что данное решение они приняли совместно с Дмитрием. Она добавила, что в последнее время они стали равнодушны по отношению друг к другу. "У меня был замечательный "молодой" муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне", – написала она.

Лолита подчеркнула, что переживала из-за расставания с мужем около недели, а "потом плюнула". Она добавила, что не собирается в ближайшее время искать себе нового спутника, отметив, что хочет пожить одна.

В комментариях к посту певицу поддержали Ирина Салтыкова и Анита Цой. Они пожелали Милявской удачи и похвалили ее за женскую мудрость.

Лолита вышла замуж за теннисиста в 2010 году, он стал ее пятым супругом. Певица ранее не раз признавалась, что именно в этом браке приобрела настоящее женское счастье.

