Муж Лолиты подал в московский суд иск о разводе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подал в суд иск о разводе с певицей. Информация опубликована на портале Единого информационного пространства мировых судей столицы.

"Определение о принятии заявления к производству от 7 октября 2019 года. Принято к рассмотрению", – говорится в сообщении.

Отмечается, что исковое заявление было зарегистрировано 2 октября.

О расставании пары стало известно в июле этого года. Артистка отметила, что данное решение они приняли совместно с Дмитрием. Она добавила, что в последнее время они с мужем стали равнодушны друг к другу.

Лолита вышла замуж за теннисиста в 2010 году, он стал ее пятым супругом. Певица ранее не раз признавалась, что именно в этом браке приобрела настоящее женское счастье.

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года. Сценическую деятельность она начала еще в 1974 году, когда выступала на одной сцене вместе с певицей Ириной Понаровской. В 1980-х годах певица участвовала в квартете "Шляпа", затем создала совместно с Александром Цекало поп-группу кабаре-дуэт "Академия".

Многим Милявская знакома по хитам "На Титанике", "Ориентация север", "Прощай, оружие", "Чудо чудное", "Зацепи меня так", "Ты мое море" и по программам The X Factor, "Субботний вечер" и "Суперстар-2008».

