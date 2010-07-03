Лолита Милявская судится со своим экс-продюсером

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Советская и российская эстрадная певица, телеведущая Лолита Милявская подала жалобу в СК на своего экс-продюсера Елену Кипер, передают "Дни.ру".
Адвокат артистки Сергей Жорин пояснил, что разбирательство длится уже около года, речь идет о каталоге песен Лолиты. По его словам, компания "Елена Кипер Паблишинг и Продакшн" подделала подпись Лолиты на договоре об авторских правах на песню "На Титанике", "Ты мое море" и "Чудо чудное".
Жорин добавил, что для подтверждения этой информации была организована экспертиза, которая доказала, что подпись на документах не принадлежит Милявской. Дело было передано в МВД как связанное с мошенничеством.
В 2017 году Лолита расторгла сотрудничество с продюсером и своей близкой подругой Еленой Кипер. Певица рассказала интернет-пользователям, что Кипер недоплатила ей около шести миллионов рублей за хиты "Ориентация север" и "На "Титанике".
Певица сотрудничала с компанией Елены Кипер на протяжении 10 лет. Среди популярных хитов, написанных для певицы, считаются "Ориентация Север" и снятый для артистки клип "На скотч".
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года. Свою исполнительную деятельность певица начала еще в 1974 году, тогда она выступала на одной сцене вместе с певицей Ириной Понаровской. В 1980-х годах певица участвовала в квартете "Шляпа", создала совместно с Александром Цекало поп-группу кабаре-дуэт "Академия".
В конце 1990-х годов Милявская и Цекало вели программу "Утренняя почта", "Доброе утро, страна!". В 2000-х годах вышла программа с участием певицы "Лолита. Без комплексов".
Многим Милявская знакома также по хитам "Прощай, оружие", "Чудо чудное", "Зацепи меня так", "Ты мое море" и по программам – The X Factor, "Субботний вечер", "Суперстар-2008" и другим передачам.
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