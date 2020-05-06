Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска

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Певица Граймс, также известная как Клэр Буше, прокомментировала необычное имя сына, который родился в отношениях с известным промышленником и новатором Илоном Маском. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам девушки, имя X Æ A-12 содержит в себе сразу несколько смыслов. В социальной сети она написала, что X – это неизвестная переменная, Æ – эльфийское написание аббревиатуры AI, а A-12 – американский самолет разведчик.

"[A-12] предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17, на котором нет оружия, только скорость", – уточнила Граймс.

В ответе к публикации Маск отметил, что в действительности воздушное судно называется SR-71.

Сын от Граймс стал для Илона Маска уже шестым ребенком. Для Клэр Буше же X Æ A-12 первенец.

