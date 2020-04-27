Рогозин раскритиковал идею объединения с Илоном Маском

04:25
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал предложение объединиться с основателем SpaceX Илоном Маском.
"Он – подрядчик Пентагона. О каком объединении вы говорите?" – написал Рогозин в ответ на комментарий одного из пользователей на своей странице в Twitter.
Глава Роскосмоса указал, что спутниковая группировка SpaceX будет использована в военных целях. "Не стройте иллюзий, граждане", – добавил Рогозин.
Таким образом чиновник прокомментировал разворачивание Маском системы спутников для предоставления высокоскоростного интернета Starlink.
Предполагается, что проект повсеместно предоставит широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.
До этого Рогозин обвинил Маска в демпинге, из-за которого Роскосмосу придется снизить цены на пусковые услуги более чем на 30 процентов, сообщает RT.
Он отметил, что рыночная цена пуска SpaceX составляет около 60 миллионов долларов, однако NASA платит за те же услуги "от полутора до четырех раз больше".
Маск указал, что основная проблема российских ракет в том, что они не подходят для повторного использования, тогда как у SpaceX они на 80 процентов многоразовые.
После этого Рогозин написал, что Роскосмос не нуждается в указаниях Вашингтона, а также добавил, что "оппоненты" лоббируют санкции против России.
Ранее Маск объявил о выпуске аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Для этого он будет использовать завод в Нью-Йорке, где производят автомобили Tesla.
Завод Илона Маска готовится к производству аппаратов для больных коронавирусом
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