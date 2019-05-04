"Железные" леди: чемпионка мира по фитнесу – о тонкостях женских тренировок

Мама двоих детей, чемпионка России, Европы и мира по фитнесу Анна Дудушкина рассказала Эдуарду Каневскому о главных особенностях "женского" спорта.

Фото: vk.com/Anna Dudushkina

Анна, вас называют самой красивой представительницей "железного" спорта. И это правда, вы прекрасны. Скажите, как вам удается сохранить женственность при достаточно хорошо развитой мускулатуре? Ведь не зря многие женщины боятся стать "похожими на мужиков", если начнут тренироваться в зале. Или это типичный стереотип о девушках, которые пришли "подкачаться"?

Благодарю! Я с детства в спорте, а конкретно в фитнесе – с 2000 года, и мне нравится упругое, подтянутое тело. Женственность – она больше изнутри, ведь и худенькие девушки есть в стиле "свой парень". Нежелание тренироваться из-за боязни "возмужать" считаю отговоркой – не знаю таких, кто бы отказался от спортивного тела без лишнего жира и с нормальным количеством мускулатуры.

Хоть и все сначала говорят, что с первой тренировки руки и ноги растут, как на дрожжах, по факту – это лишь ощущение притока крови к мышцам, и то временное. До спортивного вида еще очень далеко. Чего ни придумаешь, когда лень!

Другими словами, тренажерный зал необходим не только мужчинам, но и женщинам?



Да, конечно! В тренажерном зале идет само строительство фундамента красивой фигуры – мышц (в разумных количествах, само собой). Чрезмерный объем женщинам не свойственен, поэтому не стоит бояться гантелей и штанги – это волшебные инструменты нам в помощь! А если вам кажется, что слишком накачались, то пора пересмотреть режим питания и прибавить кардио. Уверена, жировой массы еще достаточно, и ее нужно убирать – тогда вы будете менее объемными.

Расскажите подробнее, в чем особенность тренировок с "железом" у девушек? На что лучше сделать акцент?



У каждого свои особенности, и мы вычисляем их уже при персональной работе. Я учитываю цели и задачи, уровень здоровья, тогда уже разрабатываю индивидуальный план.

Но в целом, в фитнес-формате мы не делаем горизонтальный жим на грудь, редко – приседания со штангой, чаще – с закрепленной штангой (тренажер Смита), не делаем отдельно руки.

Больше внимания уделяем плечам, ягодицам, спине, но тренируем все группы мышц все равно, баланс в тренировочном процессе очень важен. Нельзя приходить, тренировать только ягодицы и ждать результатов.

Большинство представительниц прекрасного пола сильно меняются после беременности. Многие так вообще перестают следить за фигурой: мол, я мама, отстаньте от меня. А потом тихонько плачут, вспоминая свои прекрасные формы. Вы же мама двух прекрасных детей. Расскажите, сложно ли вернуться в форму после беременности? Через какое время после родов можно начинать тренироваться? И самое главное: как найти время на тренировки, когда все время с ребенком на руках?

Это так, у меня двое детей. В современном мире столько информации, что меня порой удивляет такой подход, что надо есть за двоих-троих и лежать на диване, не пить воду, сидеть потом на яблоках месяц или есть только сладкое, ведь малыш там просит этого! Что за бабушкины сказки... А ведь все начинается смолоду, если активный образ жизни вести до беременности, то во время нее тоже нужно его поддерживать (если на то нет серьезных клинических противопоказаний). Питаться во время беременности нужно максимально правильно и сбалансированно – ваше чадо не может еще заказывать меню. Неправильным питанием набирается лишний вес и у мамы, и у ребенка. Все необходимые микроэлементы он возьмет, но тоже у мамы из организма, оттого и портится здоровье – лезут волосы, крошатся ногти, усиливаются боли.

Фото: vk.com/Anna Dudushkina

Если все сделать правильно до и во время беременности, то восстановление полное займет 6–10 месяцев максимум при условии активной работы над собой и после.

Через шесть-восемь недель обычно (если нет родовых осложнений) можно приступать к легким тренировкам начиная с 20 минут. Пресс изначально лучше не прокачивать, нужно диагностировать наличие/отсутствие диастаза. Заниматься можно, пока малыш спит или прямо с ним на руках. Получится отличное взаимодействие с ребенком, тренировка и игра одновременно – и все счастливы! Если бабушка или муж могут опустить маму в зал – вообще прекрасно, смена обстановки очень полезна. Но и дома тоже можно отлично позаниматься.

Ваш муж – известный бодибилдер, вы "два сапога пара" – вместе на спорте. А значит, поддерживаете друг друга и вряд ли конфликтуете, например, из-за выбора совместного досуга или ресторана. Насколько важны именно для семейного счастья общие увлечения?

Общие интересы всегда сближают. У нас команда спортсменов, Роман по мужской, я по женской части работаем. Процесс подготовки к соревнованиям тоже максимально понятен – знаешь, где промолчать, что готовить и чего не предлагать. Поездки на соревнования чаще вместе, а так бы сидела и бесилась, что уехал ягодицы упругие рассматривать.

Но вернемся к практическим советам для наших читателей. В интернете много статей о планке, в основном мифы – я сам писал одну разоблачающую статью. А что вы думаете про планку, и есть ли действительно какое-нибудь универсальное упражнение, которое максимально нагружает весь организм и позволяет сэкономить время?

Честно, не делаю планку, и вроде неплохо сохранилась. Хорошее упражнение, но это не панацея для красивой фигуры. С диастазом вообще не советуют делать, особенно сразу после родов (многие даже не задумываются о его существовании). У мужчин он тоже бывает от резкого набора веса и увеличения живота.

А что вы скажете про жиросжигатели? Многие уверены, что такой вид добавок может существенно улучшить результат.





Фото: vk.com/Anna Dudushkina

Не пользуюсь жиросжигателями, которые влияют на центральную нервную систему и температуру тела. Использую только L-карнитин, который помогает транспортировать жирные кислоты в кровоток, чисто питаюсь и регулярно тренируюсь. Остальное – сказочки.

А метод БЖУ? Стоит ли его пробовать людям, которые занимаются с целью поддержания здоровья и не планируют соревновательную карьеру?

Расчет белков, жиров и углеводов в идеале нужен всем, не только на сцену, но и для здоровья. Нехватка нутриентов ведет к образованию различных проблем в организме.

А чем вы себя балуете?



Я не ярая любительница сладкого. Больше люблю стейки и японскую кухню (если речь о еде). Ну и, конечно же, кофе – свежий зерновой, мягкой прожарки, без молока и сахара.

И напоследок: какие планы на будущее? Еще один турнир?



И не один, а минимум два! Чемпионат России и мира осенью. Очень хочу официального звания заслуженного мастера спорта. Сложная технология засчитывания баллов у нас, но логическое завершение спортивной соревновательной карьеры должно быть.