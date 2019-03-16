Двукратный чемпион Европы по бодибилдингу – о пользе спортпита и безопасном похудении

Нужно ли новичкам спортивное питание, сколько раз в неделю заниматься в зале и сколько килограммов можно сбросить за месяц без вреда здоровью? Об этом обозревателю портала Москва 24, телеведущему Эдуарду Каневскому рассказал двукратный чемпион Европы и пятикратный чемпион России по бодибилдингу, "интеллектуальный качок" Роман Дудушкин.

Фото: из личного архива

Вы себя позиционируете как "интеллектуальный качок", и это неудивительно, ведь вы являетесь преподавателем колледжа бодибилдинга. Но возникает вполне закономерный вопрос: раз вы интеллектуал, получается, что все шутки про "тупых качков" – не такие уж и шутки? Иначе почему бы вы так себя позиционировали?

Постараюсь ответить на ваш вопрос: как и в любом другом деле, так и в бодибилдинге есть люди узкой специализации и те, которые хотят большего, ну так вот я как раз хочу большего.

Бодибилдинг – это действительно сложный вид спорта. Ваша задача – не просто накачаться, а строить тело, как скульптор лепит статую. Насколько нужно быть грамотным и какие знания нужны, чтобы действительно заниматься качественно и с результатом?

Болибилдинг – это даже не вид спорта, а образ жизни! Считаю, что для успешного существования на соревновательном уровне необходимо элементарное знание медицины, нутрициологии, диетологии, основ физической культуры, анатомии и, конечно, биомеханики движения. Это если кратко. А эти разделы уже можно разбить на подгруппы и так далее.

Да, знаний нужно действительно много. Но не все клиенты фитнес-клубов приходят в зал, чтобы стать профессионалами. Многие приходят немного подкачаться, похудеть. Но раз они не профессионалы, как им заниматься самостоятельно? Или нужно воспользоваться услугами персонального тренера?

Убежден, что как и в любом другом деле нужен персональный тренер для достижения лучшего результата. Приведу простой пример: если у вас назревает судебное разбирательство, вы, конечно, можете сами изучить все материалы дела, но сомневаюсь, что при этом успех будет на вашей стороне. Так и в фитнес-индустрии. Но хочу оговориться: здесь, как и в других сферах, хватает горе-специалистов!

Фото: из личного архива

В Москве сегодня фитнес-бум, клубы открываются, как грибы после дождя, и я знаю не понаслышке, что в них катастрофическая нехватка квалифицированного персонала. Многие тренеры не имеют даже профильного образования, а руководство, думая только о прибыли, закрывает на это глаза. Так как выбрать своего тренера, чтобы он не навредил и дал результат? На что обратить внимание?

При выборе тренера для начала я изучу его резюме и далее, конечно, живое общение, где ты рассчитываешь на грамотную речь и прекрасный внешний вид. Далее надо не полениться посмотреть на успехи подопечных этого специалиста и услышать их отзывы. Все выше перечисленное даст вам возможность объективно взглянуть на человека!

В любом случае, не все наши читатели занимаются или планируют заниматься с тренером, поэтому можете дать ряд рекомендаций для начинающих: с чего начать тренировки, сколько подходов и повторов делать. Есть какие-то базовые принципы, которые могут использовать все?

Для начала нужно поставить цель: что именно вы ждете от тренировок. Уже из этого будем выстраивать план. Стандартный план новичка – три тренировки в неделю, первые две из которых будут круговыми, или как их называют, фулбоди (на все мышечные группы). Также не забудьте проконсультироваться с врачом и узнать, нет ли у вас каких либо противопоказаний.

Ваше отношение к различным мобильным приложениям для тренировок или новомодным "фитнес-блогерам"?

Сам являюсь активным блогером и могу сказать, что это схема общения не для всех, а больше удел тех, кто имеет представление о настоящих тренировках. Одно могу сказать: 100% живое общение заменить невозможно!

Фото: из личного архива

Еще ошибка многих новичков в том, что они ждут результат практически мгновенно. Вот сколько нужно времени, чтобы набрать пять-восемь килограммов мышечной массы, и на сколько килограммов можно худеть в месяц, чтобы это не было опасно для здоровья?

Сложный вопрос. Многое зависит от генетики, образа жизни, возраста человека. Мне представляется возможным набрать пять-восемь килограммов на первом году тренировок, за 6-12 месяцев. По поводу похудения думаю, будет оптимальным два-три килограмма в месяц, без ущерба здоровью.

Спортивное питание для новичков – пустая трата денег или реальный способ ускорить результат?

Я бы немного перефразировал: это неизбежная реальность для восстановления организма после нагрузок. В нашей стране людям необходимо повышать собственную культуру питания.

Ну и на закуску: какие амбиции ставите перед собой вы?

Амбиции были в более юном возрасте, сейчас больше присутствует здравый смысл и желание развиваться в этом направлении как человек, которому есть чем поделиться с окружающими и с молодым поколением в особенности. Свои соревновательные планы воспринимаю как рабочий момент, и главное – мне просто нравится этот процесс трансформации тела. Желаю и вам влюбиться в спорт в любых его проявлениях!