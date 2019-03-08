Как понять, что ваш тренер не профессионал

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как понять, что ваш тренер не является специалистом.

Тренировки с персональным тренером – это эффективный, безопасный да и более интересный способ добиться того или иного результата. Тренировки покупают люди, которые вообще не имеют опыта занятий, и более продвинутые посетители фитнес-клубов; люди с разными проблемами здоровья и те, кому нужно, что бы их гоняли. Главное, чтобы сам клиент ни о чем не думал – то есть хотят сервис.

Я неоднократно писал, как выбрать тренера. Но, бывает и так, что тренера вам просто предложили в отделе продаж, отрекомендовав его как выдающегося специалиста. Ну или вы купили персональные тренировки после прохождения первичного инструктажа и вам показалось, что этому тренеру можно доверить свое здоровье. Но так ли хорош тот специалист, с которым вы уже занимаетесь, и какие еще факторы определяют его уровень? Ведь работа тренера – это не только давать вам упражнения, но и некий уровень сервиса, благодаря которому вы будете ходить на занятия дольше, получая от них удовольствие.

Пунктуальность и сервис

Я не зря уже несколько раз упомянул такое понятие, как "сервис". Фитнес – это бизнес, а персональные тренировки – существенная часть этого бизнеса. А вы – клиент, а не ученик или пациент. Вы платите не только за результат, а в первую очередь за определенный комфорт от занятий, который в том числе определяет ваши достижения.

Большинство персонально занимающихся клиентов – люди занятые, у них каждая минута на счету. Работа тренера – создать для человека максимально комфортные условия, чтобы он пришел, позанимался и ушел. Клиент не должен нервничать, если тренер заранее не занял нужный тренажер или оборудование, но самое главное, клиент не должен ждать тренера, пока тот спит или стоит в пробке. То, что происходит за пределами клуба, – это личное дело тренера. Если вы оплатили услугу, она должна проводиться строго в тех рамках, которые вы обозначили. А ведь не редкость, когда тренер не только стабильно опаздывает, но и откровенно просто забывает о том, что у вас назначена тренировка.

Лояльность

Как правило, в большинстве клубов при покупке персональных тренировок вы подписываете договор на "дополнительные услуги". Там часто прописано, что отмена персональной тренировки происходит не позднее чем за 12 часов до начала занятия. Другими словами: клуб вас вынуждает расставаться с деньгами всякий раз, когда вы не можете соблюсти данное правило.

Но сейчас не те времена, чтобы ставить клиента в такие жесткие рамки. Более того, такой подход не совсем практичен. И я знаю десятки примеров, когда именно из-за таких вот условий клиенты просто переставали заниматься. Вообще, даже без тренера. А что в этом хорошего? Поэтому, какие бы условия договора вы ни подписывали, если тренер хочет сохранить клиента, он может лично принимать решение, за сколько можно отменить тренировку до ее начала (как правило, это шесть часов). Более того, здорово, если тренер старается пойти вам навстречу, если вы все-таки не успеваете на запланированное время, и предлагает перенести тренировку в течение дня.

Мой совет: если вы знаете, что у вас могут случаться некие форс-мажоры, то обсудите эти ситуации до оплаты персональных тренировок. Если тренер может подстроиться под вас, тогда смело оплачивайте его услуги, а если нет, то поговорите с другим специалистом.

Качество работы

Всегда смешно наблюдать за ситуацией: приходит клиент на тренировку, а тренер его спрашивает, мол, что сегодня делаем?

В смысле – что? То есть тренер просто не помнит или не записывает, какой вид тренировки и на какие мышцы должен быть у вас. Я бы назвал это не просто некомпетентностью, а некой разновидностью хамства. Помните: вести дневник ваших тренировок, помнить, что и как вы делали, а главное, давать представление о ваших будущих результатах – работа тренера, а не ваша.

Так же важно, как работает тренер во время проведения тренировки. Если он все время в смартфоне, постоянно отвлекается на посторонние разговоры, куда-то уходит, возникает вопрос: а для чего он вообще нужен во время занятий? С таким же успехом вы можете заниматься по журналам, сайтам или мобильным приложениям. Ведь одна из важнейших задач тренера – это контроль техники выполнения упражнений и правильное определение тренировочной нагрузки в зависимости от того, как вы занимаетесь. Сомневаюсь, что тренер, который во время выполнения вами упражнения был "где-то рядом", способен корректно контролировать и подбирать нагрузку.

Еще сейчас в моде тренеры, которые одновременно тренируют трех, четырех и даже пятерых клиентов: дал задание и пошел медленно лавировать по залу, как бы контролируя процесс у всех занимающихся. Причем часто такие тренеры берут с каждого клиента такую же сумму, как за персональную тренировку, которую они превращают в некое групповое занятие.

Так за что вы платите? Допускается работа одновременно не более чем с двумя клиентами – это называется сплит-тренировка, которая, как правило, еще и дешевле для каждого из занимающихся. Больше двух клиентов на тренировке одновременно – это уже не занятия, а времяпрепровождение (как правило, впустую).

Тренер-бизнесмен

Тренер – это специалист, задача которого вас тренировать, решая те задачи, которые вы ему обозначили. Если тренер видит, что от занятий у вас хороший результат, то он может обозначить более серьезные, глобальные цели (тем самым поддерживая результат и мотивацию у вас).

Но тренер не бизнесмен и не диетолог: если у него нет специального образования, он не может вам прописывать диеты, рекомендовать лекарственные препараты, а также (и это очень важно) рекомендовать и даже продавать килограммы спортпита, чем грешат многие "специалисты". Да, некоторые виды добавок действительно актуальны, но это только в тех случаях, когда вы занимаетесь с целью не только поддержания здоровья, но более серьезного результата (например, если планируете выступать на соревнованиях).

Если ваш тренер с самого первого занятия рассказывает, что вам срочно необходимо купить протеин, аминокислоты, какие-то супервитамины и так далее (более того, он сам вам все подберет и привезет), – бегите от него. Его задача – получить процент с купленных вами добавок, а не результат, который они помогут вам достичь.

Но самое страшное – это когда тренер предлагает не спортивное питание, а некие фармацевтические препараты. В новостях часто проскакивают сводки о том, что в очередном фитнес-клубе был задержан тренер, который торговал запрещенными субстанциями, и это страшно.

И помните: никакого спортивного питания не бывает в виде инъекций! А если тренер вам навязывает что-то похожее, обещая отличный результат, – срочно обратитесь к администрации клуба.

Хороших тренировок!