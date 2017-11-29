Тренер без образования – гарантия травмы. Как его проверить

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какими знаниями должен обладать тренер в тренажерном зале.

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Персональный тренер – современная, востребованная и хорошо оплачиваемая работа. Некоторые тренеры могут зарабатывать сотни тысяч рублей в месяц. Неудивительно, что в эту профессию уже давно приходят не только профессиональные спортсмены, но и откровенные любители. Некоторым из них всегда нравилась фитнес-индустрия или же они знают о материальных возможностях профессии, поэтому стремятся сменить сферу деятельности. И действительно, если раньше на работу в фитнес-клуб не брали без медицинского, педагогического или спортивного образования, то сейчас среди инструкторов встречаются люди от программистов и инженеров до юристов и менеджеров всех мастей.

Похвально желание человека радикально что-то изменить в своей жизни. Но когда речь идет о том, что этот человек будет менять жизнь других посредством физических нагрузок, становится откровенно страшно за результат для клиента.

В своей прошлой статье я рассказывал, по каким косвенным критериям клиент может определить компетентность тренера во время первичного инструктажа в тренажерном зале. Но если вы действительно хотите убедиться в его компетентности или, возможно, сами мечтаете стать тренером, то вам необходимо знать следующие дисциплины.

Основы анатомии и физиологии человека, причем с акцентом на спортивную деятельность. Не зря на курсах повышения квалификации в обязательном порядке изучают физиологию спорта.

Биомеханика. Обязательный предмет для всех тренеров. Именно от этих знаний складывается правильное представление о технике выполнения того или иного движения.

Теория и методика фитнес-тренировок, практика. Это большой по продолжительности курс, где подробно, с практическими занятиями рассказывают и показывают, как составить программу тренировок для того или иного клиента, в том числе которые имеют ряд ограничений по здоровью. Отрабатывается техника выполнения упражнений, причем так, чтобы обучающийся действительно сам прочувствовал конкретное упражнение и все возможные проблемы, связанные с нарушением техники выполнения.

Основы диетологии и спортивной диетологии. Здесь важно понимать, что тренер, особенно без профильного высшего образования, должен иметь базовые знания в диетологии, чтобы объяснить клиенту нормы пищевого рациона. Но ни один тренер не имеет права составлять вам индивидуальные планы питания, потому что он не является врачом-диетологом.

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Казалось бы, не так и много, но прибавьте к этим знаниям десятки обязательных практических часов, экзамен по каждому предмету и обязательное наличие по результатам аттестации сертификата образовательного центра, а также диплома о повышение квалификации государственного образца.

Причем наличие последнего будет давать гарантию, что будущий тренер действительно получил хорошее образование. Почему я делаю на этом акцент? Дело в том, что среди обучающих центров есть откровенно "шарашкины конторы". Это, как правило, бывшие тренеры, которые возомнили себя педагогами и приняли ответственное решение передавать свои знания другим людям. Такие курсы отличаются низким уровнем подготовки будущих тренеров. Как правило, они не длятся больше месяца, а выпускных экзаменов для контроля знаний нет вообще.

Таким "слушателям" по результатам курса дают некий сертификат, а недостающие знания рекомендуют пополнить самостоятельно. Я лично знаю с десяток таких тренеров, которые не могут ответить на самые простые вопросы. Таким образом, вам кажется, что перед вами сертифицированный специалист, а на самом деле – откровенный недоучка.

Так что же делать клиенту? Я рекомендую не стесняясь просить тренера предъявить сертификат и диплом об образовании. Задать несколько вопросов, таких как "сколько по времени вы учились", "какие проходили предметы" и так далее. Помните, персональные тренировки – это отдельно оплачиваемая услуга, стоимость которой в Москве может доходить до пяти тысяч рублей в час. Я уже не говорю о том, что вы доверяете тренеру свое здоровье. Поэтому, если вы стесняетесь устраивать своему тренеру допрос с пристрастием, обратитесь к руководству клуба для подтверждения его образования.

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Если же вы не хотите обращаться к тренеру, который вам проводил первичный инструктаж или специалисту, которого рекомендует менеджер клуба, есть простые рекомендации, которые помогут вам самому выбрать себе тренера. Для этого вам понадобится время и внимательность.

Хорошего специалиста всегда видно сразу: он во время выполнения упражнения клиентом все время следит за техникой выполнения такового, считает повторы, если нужно, корректирует технику, возможно даже повышает тон, когда клиент начинает лениться. Но ни в коем случае не хамит и не унижает даже в шутку. Вообще переход на фамильярность, пожалуй, самая плохая "мода" в современном сервисе фитнес-тренеров.

Действительно, у многих тренеров бывают болтливые клиенты. Но если клиент не замолкает даже во время выполнения упражнения, хороший тренер не будет поддерживать беседу, а терпеливо будет выполнять свои профессиональные обязанности: контроль техники выполнения упражнения, мотивирующие слова и так далее.

Важной частью тренировки является так называемый активный отдых – то есть движение после выполнения упражнения. Дело в том, что во время тренировки сильно повышается пульс, и если после выполнения упражнения вы просто сядете на скамью отдохнуть, организм не сможет правильно восстановиться к следующему подходу. Это, в свою очередь, негативно скажется не только на самом упражнении, но и на здоровье в целом. Такой сидячий перерыв сродни разогнавшейся машине, в которой резко дернули ручной тормоз – возможно, ничего страшного с автомобилем не произойдет, но срок службы некоторых деталей будет снижаться.

Другими словами, если у тренера клиент вместо того, чтобы активно двигаться между подходами, сидит или даже лежит – значит тренер либо не знает этих правил, либо ему важнее общение с клиентом, чем его здоровье и результат.

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Современные гаджеты – беда общества, и они не обошли и фитнес-центры. Социальные сети, игры, новости, видео, а в фитнес-клубе еще и постоянное фотографирование перед зеркалом – все это отвлекает от тренировки. Если так себя ведет клиент – это его право, а вот если в смартфоне постоянно сидит тренер – это непрофессионализм. Особенно если он это делает непосредственно во время выполнения упражнения клиентом. Придавит, к примеру, клиента штангой, а тренер сделает фото, запостит в соцсети и только потом будет "спасать". Конечно, на моей памяти такого сценария еще не было. Но то, что молодые тренеры все чаще бывают увлечены своими гаджетами или собой больше, чем клиентом, – это факт. Нет внимания к клиенту – нет результата.

А еще вы можете пообщаться с другими клиентами, которые берут персональные тренировки. Спросите у любого посетителя с тренером, сколько он уже занимается, какого результата добился, доволен ли работой тренера?

Личное отношение тренера и заинтересованность в результате – наверное, один из ключевых признаков высокого уровня специалиста. Поэтому не пожалейте несколько дней в зале и понаблюдайте за персоналом, например, сидя на велотренажере – так вы проведете время с двойной пользой.