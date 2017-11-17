Три вопроса тренеру, чтобы не получить травму

Фитнес-клубов все больше, а квалифицированного персонала все меньше. Именно так можно сказать про столичную фитнес-индустрию, ведь случаев, что тот или иной клиент получил травму, занимаясь именно с тренером, все больше. При этом у потенциальных клиентов копятся вопросы: как выбрать действительно грамотного специалиста, куда жаловаться, если получил травму, и как избежать травмы, если сам не предупредил тренера о уже присутствующих проблемах со здоровьем?

О том, на что нужно обратить внимание при выборе тренера, − в материале обозревателя портала Москва 24, фитнес-эксперта и телеведущего Эдуарда Каневского.

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Персональный тренер – звучит авторитетно. Раньше, когда в Москве еще не было стольких клубов, клиенты в обязательном порядке пользовались услугами тренеров, иначе ты был не "в теме", не в тренде. И действительно, еще лет десять назад заниматься с тренером было не только модно, но и по-настоящему безопасно. Почему? Все просто: первые фитнес-клубы дорожили каждым клиентом, поэтому уделяли образованию своих сотрудников очень много внимания.

Были клубы, куда без медицинского, педагогического или спортивного образования не брали вообще, даже при наличии сертификата какого-нибудь обучающего тренеров центра. Это называется репутацией, и за нее держались. Но прошло всего десять лет, клубов в столице стало больше в десятки раз, а вот количество квалифицированного персонала снизилось, причем существенно. А ведь клубам нужно выполнять бюджеты, для этого заложено определенное количество продаж персональных тренировок, которые и должны закрывать бюджет. И в погоне именно за деньгами у многих клубов уже нет времени отбирать по-настоящему квалифицированные кадры. Более того, во многих сетевых клубах даже убрали специалиста или целый отдел, который контролировал уровень знаний персонала. В результате количество не пойми кого в залах просто зашкаливает.

Так как поступить в данной ситуации? Не каждый клуб имеет медицинскую лицензию, которая дает хоть какую-то гарантию наличия в клубе врача, способного сориентировать вас в вопросе ограничений при различных видах нагрузок.

Здесь я бы посоветовал абсолютно всем, кто давно не занимался каким-либо видом двигательной активности и имел или имеет какие-либо проблемы со здоровьем, перед посещением фитнес-клуба обязательно пройти полноценную диспансеризацию. Она поможет исключить серьезную патологию, а при наличии даже незначительных ограничений вы будете знать о них в полном объеме. И именно эту информацию вы предоставите человеку, которому планируете доверить свое здоровье.

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Но прежде, чем рассказывать все о том, что с вами не так (и это один из главных пунктов, который уже может косвенно показать, грамотный человек с вами работает или нет), вы должны услышать вопрос о противопоказаниях от самого тренера. Другими словами, помимо приветствия, уважительного отношения к вам, строгого соблюдения правил общения с клиентом (многие молодые тренеры не стесняются с клиентами сразу разговаривать на "ты") тренер должен задать три основных вопроса.

Первый из вопросов: какие у вас есть противопоказания или ограничения для занятий фитнесом? Если вы затрудняетесь ответить, тренер должен задать несколько наводящих вопросов, ведь вы действительно можете и не знать, что именно можно считать ограничением. Например, есть ли у вас проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы? Повышается ли давление или, наоборот, у вас пониженное давление? Есть ли у вас проблемы с позвоночником или суставами, а может, боли или старые травмы. Есть ли у вас проблемы со зрением? Варикозная болезнь? И так далее.

Более того, даже если в клубе нет врача, то, как правило, в каждом тренажерном зале находится простой тонометр, так что тренер вполне может измерить вам артериальное давление, показав заинтересованность именно в безопасности ваших тренировок.

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Следующий вопрос от квалифицированного тренера: какие цели и задачи вы хотите решить, придя в фитнес-клуб? Да, именно ваши цели и задачи! Часто тренеры навязывают клиентам свою точку зрения, что, мол, вам не только нужно жирок убрать, но и было бы неплохо бицепсы подкачать или ягодицы. Действительно, многие люди, которые вообще не знакомы со спортом или фитнесом, имеют достаточно размытое представление о том, чего они на самом деле могут добиться и нужно ли им это вообще. Поэтому грамотный тренер не в приказном порядке, а в ознакомительной форме должен рассказать, какие можно решить задачи, что для этого нужно и зачем это может быть нужно именно вам.

Вы также должны услышать от своего тренера вопрос: какой у вас опыт занятий спортом или фитнесом? Это очень важный вопрос, ведь именно от него часто зависит ход инструктажа. При наличии у клиента хороших базовых знаний или опыта занятий тренер может потратить время на более углубленные ответы на вопросы клиента или на ознакомление с большим количеством оборудования в тренажерном зале. Но, если вы много лет назад занимались именно спортом, для тренера это должен быть сигнал к максимальному ликбезу клиента, ведь методики, которыми вы пользовались ранее в той или иной дисциплине, могут быть абсолютно небезопасными после многолетнего перерыва в тренировках. В данном случает тренер обязан рассказать, что восстанавливаться после перерыва нужно постепенно, да и не рваться к прошлым спортивным достижениям, ведь в них просто уже нет необходимости.

В следующей статье я расскажу, какими знаниями должен обладать тренер, кто несет ответственность за травму, полученную во время тонировки, и важно ли, чтобы тренер имел хорошее спортивное прошлое или был в данный момент действующим спортсменом.