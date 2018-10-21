Два вопроса, которые вы должны задать своему будущему тренеру

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказывает, на что нужно обратить внимание при выборе персонального тренера.

Погода радует Московский регион теплыми и солнечными днями, еще можно надеть любимую кожаную куртку или красивое платье, не боясь замерзнуть по пути на работу. А некоторые энтузиасты вовсе ходят по городу в шортах.

Тепло, я бы даже сказал, порой жарко на улице в середине октября, но еще жарче в стенах столичных фитнес-клубов. Ведь осень – традиционный сезон, который проходит под лозунгом "подготовка к новогоднему столу". А там, глядишь, и к пляжному сезону будет подготовиться проще. Все логично, остался главный вопрос: как заниматься так, чтобы эффект был максимальным, а риск получить травму или просто разочарование – минимальным?

Говорят, что идеальный вариант – это обратиться к услугам персонального тренера: он и методику распишет, и от травмы убережет. Но так ли полезен любой персональный тренер в клубе или, приобретая услуги того или иного "специалиста", можно сделать себе только хуже? Да и на что вообще стоит обратить внимание при выборе своего тренера?

Если посидеть в Сети или пообщаться с теми, кто уже занимаются или занимались персонально, то вы получите такой поток информации, из которого вряд ли сможете понять, на чем же на самом деле нужно заострить внимание. Кто-то посоветует вам понаблюдать за тем или иным тренером, потратив на это пару недель и проявив достаточно усидчивости и терпения. И то, этот "метод" актуален только в тех случаях, если вы уже приобрели абонемент в конкретный клуб. А если нет? Искать отзывы в интернете? А если у клуба нет сайта с описанием персонала? Правда, много вопросов?

Поэтому еще до приобретения абонемента в фитнес-клуб, если вы целенаправленно хотите заниматься с тренером, задайте пару вопросов менеджеру отдела продаж или фитнес-консультанту, который является отдельным специалистом в клубе. Они помогут вам понять, отвечает ли тот или иной тренер вашим потребностям.

А какие, собственно, вопросы нужно задать, или, точнее, чем должен обладать тренер, чтобы он действительно считался грамотным?

Какое образование?

Грамотный тренер в фитнес-клубе, особенно в тренажерном зале, – это человек образованный. Еще лет десять назад во многие крупные сетевые клубы не брали тренеров, если у них не было медицинского, педагогического либо спортивного образования. Вот на этот пункт вам и стоит в первую очередь обратить внимание.

Если тренер – юрист или программист, при всем энтузиазме к новой для него профессии, у него, по умолчанию, гораздо меньше связанных со здоровьем человека знаний, чем у профильного специалиста. И это может напрямую сказаться на качестве его работы.

Значит, первый вопрос, который вы задаете менеджеру, консультанту или самому тренеру, – какое у вас образование, что оканчивали?

Проходили повышение квалификации?

Мы сейчас о наличии сертификатов и дипломов о повышении квалификации. До сих пор есть стереотип: если тренер сам круто выглядит, да еще и чемпион всего на свете, мастер спорта или даже МСМК (мастер спорта международного класса), то он – лучший тренер. Взглянем на это с другой стороны: а если тренер выглядит хорошо не потому, что он бывший или действующий спортсмен, а потому что просто всегда понемногу занимался, следил за питанием и вот – перед вами подтянутый парень или девушка-фитоняшка. Это специалисты?

Можно ли довериться тем, кто хорошо выглядит? Да, конечно, но есть один очень важный нюанс: даже если у конкретного тренера есть вышеупомянутое образование, но он пришел в фитнес из профессионального спорта, и его знания и умения не адаптированы к требованию именно фитнес-индустрии, то такой "специалист" будет тренировать вас так, как привык заниматься годами в спортивной секции. Это же касается и просто увлеченных людей, которые решили стать тренерами: они будут тренировать вас так, как привыкли сами, не думая, что та или иная нагрузка вам может просто не подойти (более того, она способна причинить серьезную травму).

Вот именно поэтому наличие сертификата и диплома гособразца по соответствующему направлению должно быть у вашего тренера в обязательном порядке. Причем диплом гособразца является наиболее важным документом, так как его выдают лицензированные образовательные центры, где обучение длится не неделю, а несколько месяцев, и выпускник проходит ряд тяжелых экзаменов.

Внешний вид тренера – это важно, не спорю, но бывает, что сам тренер получил серьезную травму, из-за которой вынужденно и временно прервал тренировки и, как следствие, выглядит не так, как хотелось бы. Но ведь это его не делает плохим специалистом! Или, наоборот, парень "с обложки" всем своим видом показывает, что только покупая тренировки у него, вы приобретете фигуру мечты (а по факту, во время занятий он будет наслаждаться своим отражением, сидеть в телефоне и отвлекаться на других клиентов или коллег – он же в центре внимания, он же Аполлон).

Так что второй вопрос – есть ли диплом о повышении квалификации или другие сертификаты?

Знание – сила. Все остальное – обертка. Перечисленные мной вопросы не должны вызывать никакого стеснения или смущения у персонала. Помните: вы платите деньги, часто немаленькие, и имеете право спрашивать о чем угодно (в рамках разумного, конечно). Ведь именно ответы на эти вопросы могут определить результат ваших тренировок.