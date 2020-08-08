Эксперт рассказала, что настроение зависит от еды

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Настроение напрямую зависит от еды, заявила профессор, президент Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, снизить тревожность и устранить депрессию можно при помощи здорового питания без переедания. В частности, специалист рекомендует средиземноморскую диету.

А вот плохое настроение, как правило, является следствием употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, в каком количестве и когда можно есть яблоки. Отмечается, что можно использовать яблоко как отдельный перекус на второй завтрак или полдник. Также оно может быть дополнением к основному приему пищи: завтраку и обеду, но при условии, что в еде не было клетчатки, например овощей и листовой зелени.