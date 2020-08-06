Психолог рассказала, как строить свой день во время удаленной работы

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В период удаленной работы высок риск сбить режим питания из-за частых перекусов. Чтобы этого не допустить старший преподаватель кафедры "Педагогическая психология имени профессора Гуружапова" факультета "Психология образования" Московского государственного психолого-педагогического университета, психолог Анна Хаперская рекомендует устраивать два завтрака с перерывом в несколько часов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Рекомендуется разделить утренний прием пищи на два этапа, ввести в рацион так называемый "второй завтрак". Тогда, если первый завтрак вы сделаете в 8:00, второй будет примерно в 11:00. Так вы не будете чувствовать себя голодным до обеда, а после него не рискуете остаться на некоторое время лишенным сил для работы", – отмечает специалист.
Хаперская также отметила, что для продуктивности во время дистанционной работы необходимо наличие обособленного места работы. При этом менять его в течение всего периода не рекомендуется.
"Утром стоит приступить к решению тех задач, которые требуют большей концентрации и внимания, творческие же задачи чаще всего решаются наиболее успешно во второй половине дня. Разбор почты и наведение порядка на рабочем столе оставьте на вечер", – сообщила психолог.
Для удержания концентрации специалист советует разделять работу на определенные блоки, и заниматься каждым из них постепенно.
"На первых этапах хорошо работает техника, предложенная Франческо Чирилло, или метод "Помидора". Работа разделяется на маленькие временные блоки по 25 минут, между которыми делается пауза в 2-3 минуты. После нескольких серий работы делается более длительная пауза, порядка 30 минут. В отведенное время вы занимаетесь решением только одной задачи, не отвлекаясь на другие. Работать так каждый день не нужно, но если чувствуете, что продуктивность снижается, берите таймер и используйте описанную выше технику для улучшения своих результатов", – посоветовала Хаперская.
Ранее специалист дала рекомендации родителям первоклассников перед учебным годом. Она посоветовала прорепетировать с детьми ситуацию похода в школу в игровой форме.
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