Психолог дала рекомендации родителям первоклассников перед учебным годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Психолог Марина Архипова посоветовала родителям первоклассников прорепетировать с ними ситуацию похода в школу в игровой форме. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Специалист рассказала, что впереди первоклассника ждут школьные трудности, к которым он может быть не готов, поэтому она рекомендовала инсценировать школьные будни дома. Для этого, по ее словам, ребенку нужно предоставить возможность самостоятельно раздеваться и одеваться, переодеваться в спортивную форму, а также помочь ему доставать из портфеля школьные принадлежности.

"Понаблюдайте за ребенком. Все ли эти действия он выполняет легко и достаточно быстро. Если необходимо, регулярно тренируйте эти навыки в оставшийся месяц, но только в игровой форме. Можете поиграть "в школу". Главное, не пугайте ребенка трудностями школьной жизни. Пусть он воспринимает поход в первый класс только с позитивной стороны", – сказала Архипова.

Психолог также посоветовала уделить особое внимание организации режима ребенка в преддверие начала учебного года, чтобы избежать напряжения в первые школьные дни. Она рекомендовала за две-три недели до 1 сентября немного сдвинуть время пробуждения и отхода ребенка ко сну.

По ее словам, такой подход позволит ребенку избежать недосыпания в первые дни учебного года. Архипова посоветовала также заранее собрать портфель и подготовить школьную форму. Она добавила, что ребенок должен принимать во всех процессах подготовки к школе непосредственное участие.

Ранее сообщалось, что новый учебный год в России начнется 1 сентября в обычном формате с традиционными линейками. Вводить дистанционное обучение власти не планируют.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что всем образовательным учреждениям предстоит обеспечить меры безопасности из-за коронавирусной инфекции. В Роспотребнадзоре уже подготовили рекомендации по организации работы школ в условиях пандемии.

