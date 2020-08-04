Психолог дала рекомендации родителям первоклассников перед учебным годом

09:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Психолог Марина Архипова посоветовала родителям первоклассников прорепетировать с ними ситуацию похода в школу в игровой форме. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Специалист рассказала, что впереди первоклассника ждут школьные трудности, к которым он может быть не готов, поэтому она рекомендовала инсценировать школьные будни дома. Для этого, по ее словам, ребенку нужно предоставить возможность самостоятельно раздеваться и одеваться, переодеваться в спортивную форму, а также помочь ему доставать из портфеля школьные принадлежности.
"Понаблюдайте за ребенком. Все ли эти действия он выполняет легко и достаточно быстро. Если необходимо, регулярно тренируйте эти навыки в оставшийся месяц, но только в игровой форме. Можете поиграть "в школу". Главное, не пугайте ребенка трудностями школьной жизни. Пусть он воспринимает поход в первый класс только с позитивной стороны", – сказала Архипова.
Психолог также посоветовала уделить особое внимание организации режима ребенка в преддверие начала учебного года, чтобы избежать напряжения в первые школьные дни. Она рекомендовала за две-три недели до 1 сентября немного сдвинуть время пробуждения и отхода ребенка ко сну.
По ее словам, такой подход позволит ребенку избежать недосыпания в первые дни учебного года. Архипова посоветовала также заранее собрать портфель и подготовить школьную форму. Она добавила, что ребенок должен принимать во всех процессах подготовки к школе непосредственное участие.
Ранее сообщалось, что новый учебный год в России начнется 1 сентября в обычном формате с традиционными линейками. Вводить дистанционное обучение власти не планируют.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что всем образовательным учреждениям предстоит обеспечить меры безопасности из-за коронавирусной инфекции. В Роспотребнадзоре уже подготовили рекомендации по организации работы школ в условиях пандемии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: