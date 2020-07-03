Роспотребнадзор подготовил новые правила работы детских учреждений образования

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Роспотребнадзор подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

В документе прописано, что перед открытием учреждений должна быть проведена обязательная генеральная уборка с дезинфицирующими средствами. За каждым классом или группой должно было закреплено учебное помещение, также по возможности рекомендовано сократить число обучающихся в классе.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал исключить объединение разных классов в одну группу продленного дня. По-прежнему нельзя проводить различного рода мероприятия.

При входе в здание должны быть установлены дозаторы с антисептическими средствами. В помещении необходимо установить приборы для обеззараживания воздуха. После каждого урока следует проветривать помещение, говорится в документе.

"Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что москвичи могут узнать в приложении "Дневник МЭШ" состав и калорийность блюд, которые подают их ребенку в детском саду. Также посмотреть можно часы, в которые ребенок спит, играет и учится.

В приложении можно также сообщить воспитателям о том, что ребенок будет отсутствовать в группе в тот или иной день. Пользователям стали доступны два новых раздела: "Расписание" и "Ученик".

