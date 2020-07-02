Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы конгрессов и выставок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперты Роспотребнадзора разработали методические рекомендации по организации конгрессной и выставочной деятельности в России. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
"Выставочная и конгрессная деятельность возобновляется на основании решения высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) с учетом предложений главных государственных санитарных врачей в субъектах РФ", – говорится в сообщении.
В документе прописано, что выставочная деятельность может осуществляться только при условии противоэпидемических мер. В частности, организаторам рекомендовали перед открытием площадок проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами всех поверхностей.
Все работники перед допуском на площадку должны измерить температуру, если выявлена повышенная температура, то сотрудник должен немедленно покинуть помещение. На объектах должно быть в том числе обеспечено соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, в местах общего пользования должны стоять антисептики или лежать влажные салфетки для обработки рук.
Всем работникам предписано соблюдать масочно-перчаточный режим. Организаторам мероприятий также рекомендовали проводить регистрацию пользователей онлайн, а также по возможности проводить контроль записавшихся, чтобы исключить большое скопление людей на объекте.
Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы музеев в условиях пандемии коронавируса. В частности, при входе в музей и в иных местах скопления посетителей должны быть созданы места для обработки рук антисептиками. В местах взаимодействия с посетителями порекомендовали устанавливать защитные экраны.
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