Три московских музея получили награды онлайн-фестиваля "Интермузей-2020"

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Три московских музея одержали победы в онлайн-фестивале "Интермузей-2020". Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Музея Победы.

"Три музея из Москвы – Музей космонавтики, Государственный исторический музей и Музей Победы <...> – стали победителями фестиваля 'Интермузей", – отмечает пресс-служба.

Там также рассказали, что Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы", представленный на фестивале Музеем Победы, победил в номинации "Межрегиональное взаимодействие". Известно, что на сегодняшний день проект "Лица Победы" собрал уже сотни тысяч участников по всей стране.

"Поэтому нам так важно и ценно признание профессионального сообщества, самых авторитетных экспертов музейного дела", – сказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Депозитарий "Лица Победы" призван охватить поколение военных, спасших мир от нацизма. Проект занимается сбором информации о каждом участнике Великой Отечественной Войны – от фронтовиков до тружеников тыла.

В Музее Победы также подготовлена масштабная мультимедийная экспозиция "Лица Победы". С ней можно ознакомиться в Интернете на виртуальном стенде музея в рамках фестиваля.

Ранее сообщалось, что в онлайн-фестивале "Интермузей-2020" примут участие 390 музеев. По словам заместителя главы министерства культуры РФ Аллы Маниловой, фестиваль приобретает реальный международный характер.