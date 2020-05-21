Любимова рассказала, как будет организована работа музеев и театров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые зрители театров после открытия будут занимать места в зрительном зале в шахматном порядке. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире Первого канала.

"Одна из мер, которая будет обсуждаться с Роспотребнадзором, так называемый шахматный порядок – это практика уже мировая, она рассматривается уже и в России: билеты продаются в нечетный ряд – нечетные места, в четный ряд – четные места. Таким образом выстраивается шахматный порядок", – сказала министр.

Она пояснила, что схожая ситуация складывается и с филармониями. По ее словам, они откроются с определенными произведениями, которые дают возможность расположить артистов таким образом, чтобы они могли в безопасности выступать перед своими зрителями.

Ранее Любимова сообщила, что в сентябре федеральные театры будут постепенно возвращаться к прежней работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Региональные музеи, по ее словам, могут открыть уже 1 июня. Однако она пояснила, что дата их открытия будет напрямую зависеть от региональных властей.

Ранее стало известно, что Третьяковская галерея может открыться в начале июля. До этого времени восстановление работы культурного учреждения, по мнения гендиректора Зельфиры Трегуловой, не является возможным.