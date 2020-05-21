Любимова рассказала, как будет организована работа музеев и театров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первые зрители театров после открытия будут занимать места в зрительном зале в шахматном порядке. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире Первого канала.
"Одна из мер, которая будет обсуждаться с Роспотребнадзором, так называемый шахматный порядок – это практика уже мировая, она рассматривается уже и в России: билеты продаются в нечетный ряд – нечетные места, в четный ряд – четные места. Таким образом выстраивается шахматный порядок", – сказала министр.
Она пояснила, что схожая ситуация складывается и с филармониями. По ее словам, они откроются с определенными произведениями, которые дают возможность расположить артистов таким образом, чтобы они могли в безопасности выступать перед своими зрителями.
Ранее Любимова сообщила, что в сентябре федеральные театры будут постепенно возвращаться к прежней работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Региональные музеи, по ее словам, могут открыть уже 1 июня. Однако она пояснила, что дата их открытия будет напрямую зависеть от региональных властей.
Ранее стало известно, что Третьяковская галерея может открыться в начале июля. До этого времени восстановление работы культурного учреждения, по мнения гендиректора Зельфиры Трегуловой, не является возможным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: