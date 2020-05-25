390 музеев поучаствуют в онлайн-фестивале "Интермузей-2020"

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Статс-секретарь – заместитель главы министерства культуры Алла Манилова рассказала, что 390 музеев запланировали участие в онлайн-фестивале "Интермузей-2020", передает Агентство "Москва".

Мероприятие состоится с 27 по 29 мая. Манилова отметила, что ранее в нем участвовало около 150-170 культурных учреждений. Она заявила, что резкое увеличение количества участников позволяет позитивно смотреть на будущее.

"390 участников поучаствуют в виртуальном формате. Их больше, чем можно было поместить в оффлайн", – отметила Манилова.

Она добавила, что в "Интермузее-2020" примут участие известные музеи мира. В связи с этим, по словам Маниловой, фестиваль приобретает реальный международный характер.

"Раньше немного критиковали себя: на какие-то годы забывали, что в слове "Интермузей" предписано международное звучание. Сегодня важно даже не количество стран, а то, что участвуют в 2020 году все главные музейные страны мира. Те, где именно музеи играют выдающееся цивилизационное значение, без них невозможно говорить о целях развития страны", – сказала Манилова.

Ранее Музей космонавтики анонсировал онлайн-выставку "Космический дизайн". Пользователи смогут познакомиться с особенностями разработки полетных костюмов, а также узнать об архитектуре и инженерии конструирования космических кораблей.