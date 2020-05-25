Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Музей космонавтики приглашает москвичей на онлайн-выставку "Космический дизайн". Она станет доступна на интернет-ресурсах учреждения с 16:00 26 мая, передает портал мэра и правительства Москвы.

Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина сообщила, что посетители виртуальной экспозиции смогут узнать много нового о разработках дизайнеров, архитекторов и инженеров, которые связаны с освоением космоса.

"После запуска в 1957 году первого искусственного спутника Земли на языке космоса заговорил весь мир. Поменялись представления человека о будущем, и это отразилось на моде, архитектуре и дизайне. Люди начали интересоваться вопросами проектирования предметов для новой, космической эпохи", – отметила Артюхина.

Сама выставка будет состоять из пяти тематических разделов. В частности, в рамках "Истоков космического дизайна" подготовят подборку рисунков известного изобретателя Константина Циолковского. Данные изображения были представлены им в 1927 году на Первой мировой выставке межпланетных аппаратов и механизмов.

В рамках раздела "Космическая техника" рассказывает о дизайне космических кораблей. Особенности проектирования с точки зрения внешнего вида станут известны пользователям благодаря выставке работ художника и архитектора Галины Балашовой. Она известна по разработкам дизайна кораблей "Союз", "Союз-19" и "Союз-Т". Внешний вид современного космического транспорта будет представлен в работах футуролога Владимира Пирожкова.

Третий раздел "Архитектура внеземных поселений" посвящен проектированию лунных баз 1960-1970-х годов. А в рамках четвертой части выставки "Обеспечение профессиональной деятельности космонавтов" пользователям покажут об особенностях быта космических станций. В частности, после посещения выставки людям станет известно об инструментах, которыми орудуют космонавты, а также об оборудовании, которое используют сотрудники наземных космических служб.

Космическая мода станет главной темой пятого раздела "Космические скафандры и полетная одежда". На ней можно будет проследить эволюцию костюма космонавта. Кроме того, пользователям расскажут о создании полетной одежды для экспедиций на станции "Мир" и МКС, а также для реализации программы "Союз" – "Аполлон".

Онлайн-выставка будет сопровождаться видеокомментариями кураторов выставки Екатерины Цуцковой и Полины Лысаковой. Они расскажут о самых интересных экспонатах.

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